شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الأجهزة والموبايلات.. هل تخطط جوجل لاقتحام عالم الألعاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لموقع "ديلى ميل" البريطانى أن شركة جوجل تخطط لاقتحام عالم الألعاب، فن المتوقع أن تطلق شركة البحث خدمة شبيهة بنتفليكس، ولكنها مصممة للألعاب، جنبا إلى جنب الكشف عن أجهزة ألعاب جديدة.

ومن المتوقع الإعلان عن الخدمة الجديدة وأجهزة الألعاب فى أقرب وقت ممكن خلال الشهر المقبل، تزامنا مع ظهور جوجل بمؤتمر مطورى الألعاب (GDC).

ويقال إن جوجل تخطط لإطلاق أجهزة ألعاب أرخص من أجهزة إكس بوكس ​​التابعة لمايكروسوفت أو بلاى ستيشن التابعة لسونى.

إلى جانب ذلك يقال إن خدمة الألعاب ستعتمد على الاشتراكات، وستستخدم الشركة التكنولوجيا التى كشفت عنها لأول مرة فى مبادرة "Project Stream"، التى لم تستمر سوى لمدة ثلاثة أشهر وشارك به الكثير من المستخدمين حول العالم. ومن المحتمل أن تطلق Google وحدات التحكم الخاصة بها لتتماشى مع خدمة بث الألعاب الجديدة.