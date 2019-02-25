شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الأجهزة والموبايلات.. هل تخطط جوجل لاقتحام عالم الألعاب؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لموقع "ديلى ميل" البريطانى أن شركة جوجل تخطط لاقتحام عالم الألعاب، فن المتوقع أن تطلق شركة البحث خدمة شبيهة بنتفليكس، ولكنها مصممة للألعاب، جنبا إلى جنب الكشف عن أجهزة ألعاب جديدة.
ومن المتوقع الإعلان عن الخدمة الجديدة وأجهزة الألعاب فى أقرب وقت ممكن خلال الشهر المقبل، تزامنا مع ظهور جوجل بمؤتمر مطورى الألعاب (GDC).
ويقال إن جوجل تخطط لإطلاق أجهزة ألعاب أرخص من أجهزة إكس بوكس التابعة لمايكروسوفت أو بلاى ستيشن التابعة لسونى.
إلى جانب ذلك يقال إن خدمة الألعاب ستعتمد على الاشتراكات، وستستخدم الشركة التكنولوجيا التى كشفت عنها لأول مرة فى مبادرة "Project Stream"، التى لم تستمر سوى لمدة ثلاثة أشهر وشارك به الكثير من المستخدمين حول العالم. ومن المحتمل أن تطلق Google وحدات التحكم الخاصة بها لتتماشى مع خدمة بث الألعاب الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: بعد الأجهزة والموبايلات.. هل تخطط جوجل لاقتحام عالم الألعاب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.