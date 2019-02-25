شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك اكتشاف الإضافات الخبيثة عبر متصفح كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن متصفح جوجل كروم يقبل الكثير من الإضافات التى توفر الكثر من المزايا للمستخدمين، لكن فى نفس الوقت فإن بعض هذه الإضافات قد تحوى برمجيات خبيثة أو تقوم بأنشطة سيئة، وهو الأمر الذى تسعى جوجل لمكافحته، حيث كشف تقرير جديد أن كروم سيعمل على تنبيه المستخدمين بهذه الإضافات الخطيرة.

ووفقا لما نشره موقع techdows الأمريكى فقد ظهرت أدلة برمجية فى آخر إصدار من "كروم" تشير إلى أداة جديدة يمكنها عرض سجل الأنشطة لهذه الأدوات، وهو ما سيكشف عن المهام التى ستقوم بها الإضافات على الجهاز، مع وجود خيار لتجميد عمل الإضافات فى حال اكتشف المستخدم قيام الإضافة بعمل أنشطة غير سليمة مثل إرسال بيانات حساسة أو مراقبة التصفح.

وحتى الآن فإن الميزة الجديدة متاحة فى إصدار Canary من كروم، حيث يمكن تفعيلها بشكل يدوى من خلال الذهاب إلى chrome://extensions ثم اختيار enable-extension-activity-logging، لكنها قد تحتاج لبعض الوقت قبل وصولها إلى النسخة النهائية من كروم.