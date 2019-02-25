شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مودم 5G من إنتل لن يصل للهواتف الذكية قبل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس شركة إنتل أن شرائح مودم الجيل الخامس 5G لن تصل قبل عام 2020، وهو ما يعنى أن هواتف أبل المستقبلية لن تحصل عليها قبل هذا الموعد، حيث يأتى ذلك فى الوقت التى وعدت فيه شركة إنتل بأن يكون مودمها من الجيل الخامس متاحا على عدد من نماذج الهواتف الذكية للعام الحالى.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى فيبدو أن إنتل لن تكون قادرة بشكل فعلى على توفيره فى هواتف العام الحالى، الأمر الذى يعنى أيضا أن هواتف أيفون لهذا العام لن تمتلك هذه الميزة، حيث من المنتظر أن تعتمد على مودم إنتل هذا العام دون الاعتماد على شركات تكنولوجية أخرى.

ومن المنتظر أن تشهد الشهور المقبلة طرح هواتف ذكية من الجيل الخامس، والتى سيبدأ المستخدمين فى الحصول عليها وتشغيلها فى المناطق المدعومة بشبكات الاتصال المتوافقة، وهو ما يعنى أن أبل ستتأخر حوالى عام عن عدد من الشركات الأخرى فى هذا السباق، وذلك نتيجة اعتمادها على مودم إنتل فقط.