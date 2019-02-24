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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. تسريب إيميلات سرية لزوكربيرج ومعبد غامض على المريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن اليوم عاديا فى عالم التكنولوجيا، إذ شهد ظهور عدد من الأخبار والقضايا التكنولوجية المهمة، والتى شغلت كل صحف العالم، لذا يستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار..
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