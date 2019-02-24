علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. تسريب إيميلات سرية لزوكربيرج ومعبد غامض على المريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن اليوم عاديا فى عالم التكنولوجيا، إذ شهد ظهور عدد من الأخبار والقضايا التكنولوجية المهمة، والتى شغلت كل صحف العالم، لذا يستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار..

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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