إعلامي: مايكروسوفت تُريد جلب خدمة Game Pass حتى لأجهزة التلفاز الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - تتواصل التفاصيل المثيرة على شبكة الانترنت، فبعد كل من جيوكس فيديو و ويندوز سنترال، ها هو الإعلامي Brad Sams من thurott يواصل تسليط الضوء على خطط مايكروسوفت المستقبلية لعالم الألعاب، و التي يبدو أنها ستحمل بعض التغييرات الجذرية للسوق.

و بحسب Brad Sams، فإن مايكروسوفت تُريد جلب خدمة Game Pass لجميع الأجهزة الممكنة، و هذا يشمل حتى أجهزة التلفاز الذكية من شركة Samsung الكورية. هو لا يؤكد أن هناك اتفاق بالفعل لكن هناك مباحثات في هذا الاتجاه و في اتجاه الننتندو سويتش بجانب الأجهزة الذكية.

Brad Sams ذكر بأن مطلع العام 2020 هو أبكر وقت قد تصل فيه خدمة Game Pass لجهاز سويتش، و الألعاب غير المتوفرة على المنصة ستعمل سحابياً عن طريق xCloud، و التي لا تتطلب أكثر من اتصال انترنت حتى تعمل.

أخيراً، أكّد براد أن مايكروسوفت لديها إعلانات كبيرة قادمة للخدمة في معرض التسلية و الترفيه الإلكتروني في E3 2019.