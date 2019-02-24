إشاعة: خدمة Game Pass في الطريق لجهاز Nintendo Switch

فاطمة أيت طالب - دبي - هذا النوع من التقلبات الساخنة هو أحد أبرز الأسباب التي تجعلنا دائماً من المُحبين الدائمين لألعاب الفيديو، الإشاعات بدأت تتزايد هذه الأيام عن علاقة عمل قوية بين شركة ننتندو اليابانية و شركة مايكروسوفت الأمريكية، و بصورة ربما كانت تبدو قبل 10 سنوات فقط ضرباً من الخيال.

اليوم نحصل على إشاعة جديدة من مُسرب موثوق بصورة نسبية و له سجل جيد، يؤكد فيها أن مايكروسوفت تُحضر لإطلاق خدمة Game Pass و تطبيق Xbox لصالح جهاز ننتندو الهجين Switch! هذا التعاون الذي ربما لم يكن ممكناً بالطريقة و الفكر الذي كانت تعمل فيه الشركات في السابق. أيضاً، فقد أكدت مجلة Game Informer صحة هذه التسريبات من مصادرها الخاصة، و ذكرت أن الإعلان بخصوص ذلك قد يحصل هذا العام!

مايكروسوفت جادة بلا شك بأن تجعل Game Pass “نتفلكس عالم الألعاب” و ترغب في إصدار الخدمة على أكبر قدر ممكن من المنصات، و ننتندو تعمل بصورة انفتاحية لم نعهدها من قبل على الإطلاق.

تبقى هذه الأنباء في بند الشائعات حتى نحصل على أية تأكيدات رسمية.