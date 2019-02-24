Sony تُسجل براءة اختراع جديدة تتعلق بالتوافق المسبق

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن سوني للتسلية التفاعلية ستتجه لدعم التوافق المُسبق بصورة كبيرة مع جهازها المنزلي القادم Playstation 5، هذا ما يثمكن استنباطه على الأقل من بعض المعلومات المتناثرة على أرجاء الشبكة العنكبوتية.
في الأمس قامت سوني بتسجيل براءة اختراع جديدة للتغلب على مشكلة تقنية تتعلق بنقل البيانات الخاصة ببرمجيات قديمة (legacy software) عند تشغيلها على جهاز جديد.
حسناً، يبدو أن سوني في طريقها لدعم التوافق المسبق مع جهازها السابق هذه المرة، علماً أن جهازها المنزلي الحالي Playstation 4 لا يدعم التوافق المسبق مع جهازها Playstation 3، و لعل اختلاف البنية المعمارية بين الجهازين كان لها أبرز الأثر في ذلك، حيث يعمل الأول بمعمارية x86، و يعمل الثاني بمعمارية Cell التي لم يُكتب لها النجاح.
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