فاطمة أيت طالب - دبي - الكثير من النشاطات التجارية تحصل هذه الأيام مع اقتراب نهاية العام المالي و بداية العام المالي الجديد، و الشركات تتحضر للمستقبل في السنوات القليلة القادمة. شركة Nintendo اليابانية ستقوم بإعادة شراء 1 مليون حصة من حصصها السوقية و بقيمة 298 مليون دولار، كما ستقوم الشركة بإلغاء 10 مليون حصة سوقية من حصصها في السوق.
في العادة تقوم الشركات بشراء أسهمها عندما ترغب في تعزيز الثقة بمستقبلها و زيادة نفوذها، لكن عملية الإلغاء ستؤدي إلى زيادة نفوذ المستثمرين الحاليين و رفع سعر الأسهم من جديد.
لننتظر و نرى علاقة هذه القرارات بما يلوح في الأفق لشركة ننتندو في السنوات القليلة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر Nintendo ستقوم بشراء مليون حصة من حصصها السوقية و إلغاء 10 مليون حصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.