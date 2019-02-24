Nintendo ستقوم بشراء مليون حصة من حصصها السوقية و إلغاء 10 مليون حصة

فاطمة أيت طالب - دبي - الكثير من النشاطات التجارية تحصل هذه الأيام مع اقتراب نهاية العام المالي و بداية العام المالي الجديد، و الشركات تتحضر للمستقبل في السنوات القليلة القادمة. شركة Nintendo اليابانية ستقوم بإعادة شراء 1 مليون حصة من حصصها السوقية و بقيمة 298 مليون دولار، كما ستقوم الشركة بإلغاء 10 مليون حصة سوقية من حصصها في السوق.

في العادة تقوم الشركات بشراء أسهمها عندما ترغب في تعزيز الثقة بمستقبلها و زيادة نفوذها، لكن عملية الإلغاء ستؤدي إلى زيادة نفوذ المستثمرين الحاليين و رفع سعر الأسهم من جديد.

لننتظر و نرى علاقة هذه القرارات بما يلوح في الأفق لشركة ننتندو في السنوات القليلة القادمة.