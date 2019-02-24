شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش أيفون ولا ماك.. تعرف على منتج أبل الأكثر انتشارًا.. 7 معلومات عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تعتبر فيه هواتف أيفون هى اللاعب الأساسى لدى شركة أبل من حيث تحقيق الأرباح، كشف تقرير حديث لموقع TOI، عن أن سماعات AirPods تعتبر منتج المستقبل لشركة أبل، حيث توضح الأرقام والإحصائيات أن هذا المنتج ينافس وبقوة فى قطاع المبيعات، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات التى توضح ذلك كما يلى:

- ثانى أفضل منتج مبيعا بعد عامين من إطلاقه، حيث تعد سماعات AirPods هى ثانى أكثر منتجات أبل شعبية بعد عامين من الإطلاق، بل لقد تفوقت على هواتف أيفون أيضًا من حيث الوحدات المباعة بعد عامين من إطلاقه.

- تم البحث عبر جوجل عن AirPods أكثر من ساعة أبل Apple Watch فى الولايات المتحدة، وذلك وفقًا للتحليل الذى أجرته Above Avalon.

- أكثر من 40 مليون زوج من السماعات تم بيعها بنهاية هذا العام، وذلك وفقا للتقديرات.

- ما لا يقل عن 25 مليون شخص يستخدمون AirPods

- مع توقعات بوجود أجهزة AirPods جديدة، فمن المنتظر أن يتجاوز هذا العدد هذا العام، حيث من المرجح أن يتجاوز العدد الإجمالى لمستخدمى AirPods حوالى 50 مليون شخص فى عام 2019.

- سماعة أبل تعتبر بمثابة منتج أبل "الذى طال انتظاره" لعام 2019.

- قد تطلق أجهزة AirPods الجديدة فى شهر مارس وتأتى مع ميزات جديدة بالكامل.