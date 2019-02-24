رسميًا: هواوي تعلن عن Mate X .. أسرع هاتف قابل للطي في العالم

أعلنت شركة هواوي اليوم الأحد رسميًا عن أول هاتف ذكي لها قابل للطي، وقال إن “ميت إكس” Mate X الجديد هو أسرع هاتف ذكي قابل للطي في العالم مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وبخلاف هاتف سامسونج، “جالاكسي فولد” Galaxy Fold، الذي يُطوى نحو الداخل، يُطوى هاتف Mate X من هواوي نحو الخارج ليصبح حجم الشاشة 8 بوصات وبدقة 2480×2200 بكسل، مقارنة بحجم شاشة Galaxy Fold حين فتحها البالغ 7.3 بوصات.

وحين استخدام الهاتف بوضع الإغلاق، فسيكون حجم الشاشة الأولى أو المواجهة لعين المستخدم 6.6 بوصات مع نسبة أبعاد 19:9 وبدقة 2480×1148 بكسل، أما الشاشة الأخرى فسيكون حجمها 6.38 بوصات مع نسبة أبعاد 25:9 وبدقة 2480×892 بكسل، وهي التي يمكن استخدامها حين الحاجة إلى التقاط صور سيلفي، إذ تكون بجانب الكاميرا بحسب الشاشة الأولى.

ويمتاز هاتف Mate X بأنه يوفر، في وضع الفتح، شاشة كاملة بلا أي نتوء أو قطع، بخلاف هاتف Galaxy Fold من سامسونج. كما أنه جاء مع مفاصل تسمح بطيه دون ترك فجوة بين طيتيه بخلاف هاتف سامسونج. هذا ولا تتجاوز سماكته حين فتحه 5.4 ميليمترات، وحين إغلاقه 11 ميليمترًا، وهو في كلا الوضعين أنحف من هاتف سامسونج.

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وفيما يتعلق بالكاميرا، فإن الهاتف يقدم أفضل تجربة تصوير من خلال عدسات Leica الألمانية، وهو يأتي مع غطاء حماية يسمح بوضع الهاتف كله داخله حين لا يحتاج المستخدم إلى الشاشة الكاملة.

ويمتاز Mate X بأنه يدعم شبكات الجيل الخامس مع مودم هواوي الأحدث Balong 5000، الذي تقول هواوي إنه الأسرع في العالم، ما يجعل الهاتف هو أسرع هاتف 5G في العالم، إذ يمكن تنزيل 1 جيجابايت من البيانات في 3 ثوانٍ فقط، مقارنًا بمودم X50 من كوالكوم الذي يستغرق 6 ثوانٍ.

ويضم الهاتف بطاريتين بسعة 4,500 ميلي أمبير، وهو يدعم أسرع تقنية شحن في العالم مع استطاعة 55 واط، ويمكن شحن 85% من بطاريته الكبيرة خلال نصف ساعة فقط، وهو أسرع من هاتف iPhone Xs Max من آبل بـ 6 مرات.

وتعتزم هواوي طرح أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها بسعر أعلى من سعر هاتف سامسونج، وهو 2600 دولار أمريكي مع ذاكرة “رام” بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت، وذلك اعتبارًا من منتصف 2019.