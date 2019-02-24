مقارنة شاملة بين سامسونج Galaxy S10E وآبل iPhone XR

كشفت شركة سامسونج النقاب عن ثلاثة هواتف جديدة هم: Galaxy S10 و+Galaxy S10 و Galaxy S10E وذلك خلال فعاليات حدث Galaxy Unpacked 2019 الذي أقامته يوم الأربعاء الماضي.

يبدأ سعر هاتف Galaxy S10 بـ 899 دولار، ويبدأ هاتف +Galaxy S10 بسعر 999 دولار، في حين يأتي Galaxy S10E بسعر 749 دولار ليكون أكثر توافقاً مع الميزانية.

على الرغم من أنها ليس خطوة جديدة على الإطلاق حيث سبقتها شركة آبل واتبعت هذه الاستراتيجية التسعيرية في أواخر عام 2018 عندما أطلقت هاتفها iPhone XR الأقل سعرًا، إلا أنه من المشجع ألا تجعل سامسونج جميع هواتفها الذكية المتطورة بعيدةً تمامًا عن متناول اليد.

يبدأ كل من هاتف Galaxy S10E و iPhone XR بسعر 749 دولارًا، وهذا في الواقع سعر بدء أعلى من هاتفها Galaxy S9 الذي أطلقته في العام الماضي بسعر يبدأ من 720 دولار والذي كان يحمل شاشة منحنية وأعلى من حيث الدقة. ولكن سواء كنت تركز على التصميم، أو المواصفات الداخلية، فإن كلا الهاتفين لديهم الكثير من الميزات التي تميزهم عن نظرائهم الأكثر تكلفة.

التصميم

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي إس 10 إي Galaxy S10E بنفس تصميم سلسلة هواتف جالاكسي إس 10 تقريبًا، حيث تأتي الهواتف بتصميم من الزجاج مع حواف من المعدن ولكنها تتميز بدعمها بالزجاج الواقي Gorilla Glass 6 الذي تنتجه شركة Corning.

كما اعتمدت سامسونج على شاشة بتصميم Infinty-O مدمج بها الكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليمنى، لكن Galaxy S10E يتميز بحجم أصغر ووزن أخف مقارنة بباقي هواتف S10، حيث يبلغ سُمك الهاتف 7.9 ملم، ويَزن حوالي 150 جرام.

في حين يأتي هاتف آبل iPhone XR بتصميم أنيق فالجسم مصنوع من الألومنيوم ويدعم عدة ألوان جديدة لم تكن متاحة في هواتف آيفون لسنوات، ويبلغ سمك هذ الهاتف 8.3 ملم ويَزن حوالي 194 جرام.

من حيث المتانة فإن كلا الهاتفين لهما حدود لتحمل الصدمات بفضل الزجاج الداخل في التصميم، لكن هاتف سامسونج S10e لديه ميزة في مقاومة الماء حيث يدعم معيار IP68 الذي يتفوق على معيار IP67 الذي يدعمه هاتف iPhone XR، كما تواصل سامسونج دعم مقبس سماعة الرأس وبطاقة MicroSD التي تساعدك في زيادة مساحة التخزين.

الشاشة

يأتي هاتف سامسونج بشاشة غير منحنية من الجانبين بقياس 5.8 إنش بدقة 2280 × 1080 بيكسل، ومن نوع AMOLED، وتدعم تقنية Dynamic AMOLED الجديدة من سامسونج التي تقدم دقة ألوان مذهلة وتقلل نسبة الضوء الأزرق المنبعث من 12 بالمائة إلى 7 بالمائة فقط.

ولكن لأول مرة تستغني سامسونج عن مستشعر بصمة الإصبع المدمج في الشاشة، وبدلا منه أصبح هناك مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الموجود على جانب الهاتف.

في حين يأتي هاتف iPhone XR بشاشة عرض LCD تطلق عليها آبل اسم Liquid Retina بقياس 6.1 إنش وبكثافة 326 بيكسل بالإنش.

الأداء

يعمل هاتف سامسونج بمعالج كوالكوم Snapdragon 855 أو معالج سامسونج Exynos 9820 ثماني النواة، ويتوفر الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 6 و 8 جيجابايت، مع خيارين أيضًا من مساحة التخزين الداخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة microSD حتى 512 جيجابايت.

في حين يعمل هاتف iPhone XR بمعالج A12 Bionic الجديد من آبل، ويتميز بأنه أول شريحة بتكنولوجيا 7 نانومتر في أي هاتف ذكي حيث تقدم أداءً أقوى واستهلاكًا أقل في الطاقة.

ويتوفر الهاتف بخيار واحد فقط من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3 جيجابايت، مع ثلاث خيارات من مساحة التخزين الداخلية بسعة 64 و128 و256 جيجابايت.

كما يعمل هاتف Galaxy S10 بنظام التشغيل أندرويد 9.0 باي مع واجهة OneUI الجديدة من سامسونج، التي تعتمد على مبدأ التركيز على ما يهم المستخدم على الشاشة، بينما يعمل هاتف iPhone XR بإصدار نظام التشغيل الأحدث iOS 12، وفي هذه النقطة تتفوق آبل في دعم أجهزتها بتحديثات نظام التشغيل منذ اليوم الأول لإصدار التحديث، كما تدعم هواتفها المحمولة لفترة أطول حيث قامت موخرا بدعم هاتف iPhone 5S الذي صدر في عام 2013 بنظام التشغيل iOS 12، بينما تتأخر هواتف سامسونج في الحصول على تحديثات نظام التشغيل أندرويد.

الكاميرا

يأتي هاتف Galaxy S10e بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل وبفتحة f1.5/2.4 متغيرة وتدعم ميزة التركيز التلقائي، وعدسة ثانوية بدقة 16 ميجابيكسل وبفتحة f/2.2، مع زاوية واسعة تصل إلى 123 درجة.

وتوفر الكاميرا إصدار أسرع وأكثر دقة من تقنية التركيز الثنائي Dual Pixel من سامسونج لتقليل التشويش متعدد الأطياف، أما بالنسبة للكامير الأمامية فهي كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابيكسل مع فتحة f/1.9، وهي قادرة على التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K مثل الكاميرا الخلفية.

بينما يأتي هاتف آبل بكاميرا خلفية أحادية بدقة 12 ميجابيكسل وفتحة f/1.8 مع مثبت الصورة البصري، وكاميرا أمامية تبلغ دقتها 7 ميجا بكسل لتشغيل نظام كاميرا TrueDepth من آبل لدعم نظام التحقق بالتعرف على الوجه Face ID.

البطارية

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S10E ببطارية سعتها 3100 ميللي أمبير/ساعة مع دعم تقنية Adaptive Fast Charging من سامسونج وتقنية Fast Wireless Charging 2.0، بالإضافة لدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare، والتي تتيح شحن الهواتف والأجهزة الذكية الأخرى لاسلكيا من خلال الهاتف.

في حين يأتي هاتف iPhone XR ببطارية سعتها 2945 ميلي أمبير/الساعة.

Samsung Galaxy S10E iPhone XR السعر 749 دولار للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 128 جيجابايت 749 دولار للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت وحدة المعالجة المركزية Exynos 9820 أو Snapdragon 855 A12 Bionic نظام التشغيل أندرويد 9 باي مع واجهة OneUI iOS 12 الشاشة 5.8 إنش بدقة 2280 × 1080 بيكسل ومن نوع AMOLED 6.1 إنش بدقة 1792 × 828 326 بيكسل ومن نوع LCD خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 و256 جيجابايت 64 و128 و256 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي RAm 6 و8 جيجابايت 3 جيجابت فقط دعم بطاقة microSD يدعم حتي 512 جيجابايت لا يدعم ميزات التأمين البيومترية مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل على جانب الهاتف، والتعرف على الوجه Face Unlock التعرف على الوجه Face ID الكاميرا الخلفية كاميرا بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f1.5/2.4 متغيرة، وعدسة ثانوية بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة f/2.2، بزاوية 123 درجة كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابيكسل وفتحة f/1.8 مع مثبت الصورة البصري OIS الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابيكسل ذو فتحة f/1.9، تدعم التركيز التلقائي وبزاوية 80 بدقة 7 ميجابيكسل ذو فتحة f/2.2 حجم البطارية 3100 ميلي أمبير/ الساعة 2945 ميلي أمبير/ الساعة مقاومة المياه IP68 IP67 الألوان المتوافر بها الأسود والأبيض والأخضر والأزرق والوردي والأصفر الأسود والأبيض والأصفر والأحمر والأزرق والمرجاني الوزن 150 جرام 194 جرام الأبعاد 69.9 × 142.2 × 7.9 ملم 75.7 × 150.9 × 8.3 ملم