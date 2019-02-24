5 من أبرز تطبيقات الألعاب الاستراتيجية

تعتبر تطبيقات الألعاب من أكثر أنواع التطبيقات شعبية على متجري التطبيقات جوجل بلاي وآيتيونز خصوصًا بين أوساط المراهقين والشباب، وتتنوع هذه الألعاب ما بين سباقات سيارات أو ألعاب مغامرة وقتال أو ألعاب استراتيجية أو غيرها.

ولذلك قمنا باختيار بعض الألعاب الاستراتيجية التي تحظى بشهرة واسعة مع نبذة مختصرة عن كل منها، وفيما يلي 5 من أبرز الألعاب الاستراتيجية المتاحة على متجري جوجل بلاي وآيتيونز:

1- لعبة Civilization Revolution 2

تتطلب هذه اللعبة منك أن تعلب دور قائد عالمي يقوم ببناء إمبراطورية قوية من جميع النواحي بما يشمل الجانب الاقتصادي وزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى الجانب العسكري وبناء الجيوش لمواجهة الأعداء، وكذلك المنافسة مع الأمم الأخرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا والإنشاءات المعمارية.

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اللعبة تتيح لك محاكاة الأحداث التاريخية التي وقعت في الماضي، وتضم شخصيات قادة مشهورين مثل إبراهام لينكولن وتشرشل ولينين وغيرهم.

اللعبة متاحة بسعر 4.99 دولار ويمكنك الحصول عليها من متجر جوجل بلاي إذا كنت من مستخدمي أندرويد، أو من متجر آيتيونز إذا كنت من مستخدمي آي أو إس.

2- لعبة XCOM: Enemy Within

تعتبر هذه اللعبة من الألعاب الاستراتيجية التي تنتمي لفئة الخيال العلمي، وتدور أحداثها حول قيام اللاعب بدور بطل يحاول إنقاذ كوكب الأرض من هجوم الكائنات الفضائية وذلك من خلال قيادة فريق من الجنود وتفويض المهام إليهم لصد هجوم هذه الكائنات.

وبعد إتمامك للمهام المطلوبة منك سيكون بإمكانك العودة إلى مقر XCOM الرئيسي للحصول على ترقيات وقدرات أعلى لفريقك من الجنود وذلك بحسب النجاحات التي حققتها في الميدان.

هذه اللعبة متاحة أيضًا كسابقتها بسعر 4.99 دولار ويمكنك الحصول عليها من متجر جوجل بلاي إذا كنت من مستخدمي أندرويد، أو من متجر آيتيونز إذا كنت من مستخدمي آي أو إس.

3- لعبة Clash Royale

تعد هذه اللعبة من أشهر الألعاب الاستراتيجية المخصصة للهواتف والحواسيب اللوحية حيث تم تنزيلها أكثر من 100 مليون مرة من متجر جوجل بلاي كما أنها مصنفة ضمن أفضل الألعاب على متجري جوجل بلاي وآيتيونز حيث حصلت في كلا المتجرين على شارة اختيار المحررين Editors’ Choice.

وتعتمد هذه اللعبة على تجميع كروت تحتوي على شخصيات مختلفة يقوم اللاعب باستخدامها في القتال ضد شخصيات آخرى، وللفوز يجب عليك هزيمة الشخصيات المعادية وإزاحة الملك والملكة من أبراجهم.

اللعبة متاحة مجانًا لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل بلاي ، وكذلك على متجر آيتيونز لمستخدمي آي أو إس، ولكن يوجد بها خيار الشراء داخل التطبيق للحصول على مزايا أكثر.

4- لعبة Pandemic: The Board Game

الهدف الرئيسي لهذه اللعبة هو منع أربعة أمراض معدية من الإنتشار واصابة الناس حول العالم، ويمكنك ممارستها بمفردك أو مع أصدقائك، حيث تقوم باختيار شخصية لممارسة اللعبة، وكل شخصية لها دور محدد وقدرات مختلفة.

يجب عليك أنت وفريقك خلال اللعبة اكتشاف أدوية مضادة لهذه الأمراض المعدية والعمل على علاجها لإنقاذ العالم من الهلاك بسبب هذه الأمراض.

اللعبة متاحة بسعر 4.99 دولار ويمكنك الحصول عليها من متجر جوجل بلاي إذا كنت من مستخدمي أندرويد، أو من متجر آيتيونز إذا كنت من مستخدمي آي أو إس، كما تتيح خيار الشراء داخل التطبيق للحصول على ميزات إضافية.

5- لعبة Star Command

هذه اللعبة تنتمي إلى الألعاب الاستراتيجية التابعة لفئة الخيال العلمي، وتتيح لك بناء سفينة فضائية خاصة بك واختيار طاقمها بنفسك ثم قيادتها لاكتشاف الكون ومحاربة حضارات الكائنات الفضائية الموجودة في المجرة.

اللعبة متاحة بسعر 2.99 دولار ويمكنك الحصول عليها من متجر جوجل بلاي إذا كنت من مستخدمي أندرويد، أو من متجر آيتيونز إذا كنت من مستخدمي آي أو إس.