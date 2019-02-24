تكنولوجيا: بث مباشر| شاهد مؤتمر HMD لإطلاق هواتف نوكيا Nokia الجديدة في مؤتمر الجوالات العالمي ببرشلونة

تنظم شركة HMD مؤتمرا صحفيا للإعلان عن هواتف نوكيا Nokia الذكية الجديدة، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019 في برشلونة بأسبانيا، وهو المؤتمر الذي يمكن مشاهدته أونلاين في البث المباشر عبر هذا الرابط.
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وتعقد HMD مؤتمرها في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والمتوقع خلاله أن تكشف عن هواتف نوكيا Nokia 9 PureView ونوكيا Nokia 3.2 ونوكيا Nokia 4.2 ونوكيا Nokia 1 Plus.
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