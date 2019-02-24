الإعلان رسميًا عن Huawei Mate X بإعتباره أنحف هاتف ذكي قابل للطي في العالم، ويدعم 5G أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأيناه في العديد من الإعلانات التشويقية، ولكنه أصبح رسميًا الآن. في الواقع، لقد قامت شركة Huawei للتو بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية. وكما أكدت لنا شركة Huawei من قبل، فهذا الهاتف يتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G بفضل المودم Huawei Blaong 5000 5G، وهو المودم الذي تقول شركة Huawei بأنه سيجعل Huawei Mate X هو أسرع هاتف 5G في العالم.

الهاتف Huawei Mate X الجديد من شركة Huawei سيحصل أيضًا على تقنية الشحن السريع Huawei SuperCharge والتي تسمح بشحن البطارية بسعة 55 واط، وبالتالي هذا يجعل Huawei Mate X هو الهاتف الذكي الأسرع شحنًا في العالم. وتقول شركة Huawei بأنه يمكن شحن 85 في المئة من بطارية الهاتف Huawei Mate X في غضون 30 دقيقة فقط.

في وضع الجهاز اللوحي، سيضم الجهاز Huawei Mate X شاشة بحجم 8 إنش وبدقة 2480×2200 بكسل. وعندما يكون مطويًا، تصبح الشاشة الرئيسية بحجم 6.6 إنش وبدقة 2480×1148 بكسل، في حين تلعب الشاشة الثانوية نفس دور الشاشة الثانوية في الهاتفين Nubia X و Vivo NEX Dual Display لأن هذه الشاشة ستكون في نفس الجانب حيث تتواجد الكاميرا. وقالت شركة Huawei بأن الهاتف Huawei Mate X سيتيح لك إلتقاط ” أفضل صور السلفي على الإطلاق “. وللحصول على صور مناسبة، تحتاج إلى إستخدام الشاشة الرئيسية التي تحتوي على الإطار.

خلال العرض التقديمي لوسائل الإعلام الذي حدث قبل الحدث الرسمي، قالت شركة Huawei أنه ينبغي توقع أربع كاميرات في الهاتف. ومع ذلك، كان النموذج الأولي الذي رأيناه يضم ثلاث كاميرات فقط. لم تكشف الشركة عن أي شيء حول المواصفات التقنية لهذه الكاميرات، ولكن يمكننا أن نرى بوضوح شعار Leica، لذلك يجب أن تكون هذه الكاميرات قادرة على إلتقاط صور عالية الجودة.

تم الإعلان عن هذا الجهاز بإعتباره ” الهاتف القابل للطي الأنحف في العالم ” نظرًا إلى أن سمكه يبلغ 11 ملمتر فقط عندما يكون مطويًا. وعندما يكون ممددًا يصبح سمكه 5.4 ملمتر فقط، ولكن بعض المكونات مثل الكاميرا لا تزال بحاجة إلى مساحة للعمل بشكل صحيح، لذلك تم إبقاء أحد طرفي الجهاز سميكًا لإحتواء مثل هذه المكونات.

كل هذه المواصفات تحتاج إلى بطارية ضخمة، وشركة Huawei تدرك ذلك جيدًا. في الواقع، لقد قامت بتزويد الهاتف Huawei Mate X الجديد ببطارية بسعة 4500mAh تدعم إعادة الشحن من خلال منفذ USB Type-C المتواجد في الجانب السلفي من الطرف السميك من الجهاز. هناك أيضا مستشعر بصمات الأصابع على الجانب، وبالضبط في زر التشغيل.

الهاتف Huawei Mate X سيصل إلى السوق في منتصف هذا العام، وسيكلف 2600 دولار أمريكي مع العلم بأنه سيكون متوفرًا بلون واحد فقط، وهو اللون الأزرق الداكن