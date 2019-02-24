الإعلان رسميًا عن الحاسوب المحمول Huawei MateBook X Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - حان الوقت لترقية سلسلة الحواسيب المحمولة Huawei MateBook Series. بعدما تم الإعلان عن الحاسوب المحمول Huawei MateBook 13 في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2019 الذي أقيم في شهر يناير الماضي، فقد قررت شركة Huawei اليوم إزاحة الستار رسميًا عن الحاسوبين Huawei MateBook X Pro و Huawei MateBook 14 في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية. في حين أن الحاسوب Huawei MateBook X Pro يعتبر بمثابة ترقية للحاسوب Huawei MateBook X الحالي، فالحاسوب Huawei MateBook 14 يعد في الواقع حاسوب محمول جديد. هذا الأخير يركز على الأداء، على الرغم من أنه يفتقر لبعض الميزات لإبقاء سعره منخفضًا قدر الإمكان.

دعونا نبدأ مع الحاسوب Huawei MateBook X Pro. التصميم لا يزال على حاله من دون تغيير. الوزن والأبعاد هي نفسها ولكن الحاسوب المحمول حصل على بعض التحسينات الرائعة تحت الغطاء، فهو حصل على الجيل الأحدث من معالجات Intel ومعالج رسوميات أفضل من شركة Nvidia.

على وجه التحديد، الحاسوب MacBook X Pro الجديد يستخدم المعالج Intel Core i7-8565U أو Core i5-8265U. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كذلك معالج رسوميات منفصل من طراز Nvidia GeForce MX 250 مع 2GB من الذاكرة العشوائية VRAM. وعندما يتعلق الأمر بالذاكرة العشوائية، فمن الممكن الحصول على هذا الحاسوب المحمول مرة أخرى مع 8GB أو 16GB من الذاكرة العشوائية، ومع 256GB أو 512GB من الذاكرة الداخلية PCIe NVMe SSD.

شاشة هذا الحاسوب المحمول والتي يبلغ قطرها 13.9 إنش هي من نوع IPS LCD وتمتاز بدقة 3000×2000 بكسل وبسطوع يبلغ 450 شمعة في المتر المربع. وعلاوة على ذلك، فهذه الشاشة تغطي 100 في المئة من التدرج اللوني RGBs مع العلم بأنها حساسة للمس كذلك.

بطارية Huawei MateBook X Pro الجديد والتي تمتاز بقوة 57.4Wh تعد بتوفير ساعات أطول من الإستخدام مقارنة مع الحاسوب Huawei MateBook X الحالي بفضل التحسينات على مستوى العتاد. وبالنسبة لمستشعر بصمات الأصابع، فهو لا يزال هناك من أجل المزيد من الآمان.

للآسف، الكاميرا الأمامية المدمجة في لوحة المفاتيح لا تزال تحتفظ بدقة 1 ميغابكسل، ولكن هذا بسبب الآلية المنبثقة المحدودة. وبغض النظر عن الكاميرا الأمامية، فهذا الحاسوب المحمول الجديدة يضم منفذ واحد من نوع USB-C Thunderbolt 3، ومنفذين من نوع USB-C 3.1 Gen 1، فضلا عن منفذ واحد من نوع USB-A 3.0.

عموما، شركة Huawei تعتزم إطلاق الحاسوب Huawei MateBook X Pro الجديد على الصعيد العالمي، والولايات المتحدة الأمريكية ستحصل عليه في وقت ما خلال شهر مايو المقبل بسعر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.