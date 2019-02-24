تكنولوجيا: شاومي تكشف عن إصدار الجيل الخامس من هاتفها الذكي Mi Mix 3 في برشلونة

كشفت شركة شاومي Xiaomi، الصينية للهواتف الذكية، عن إصدار من هاتفها الذكي Mi Mix 3 يدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019 في برشلونة بأسبانيا.

وتحولت شاومي، في إصدار الجيل الخامس من Mi Mix 3، إلى معالج كوالكوم الأحدث والأقوى حتى الآن، كوالكوم سنابدراجون Qualcomm Snapdragon 855، والمزود بمودم الجيل الخامس X50 5G.

وشاشة هاتف شاومي Xiaomi Mi Mix 3 الجديد بقياس 6.4 بوصة من نوع “أوليد” OLED، بدقة 1080p، وبدون نتوء (نوتش)، ويحتوي على زوج من الكاميرات الخلفية، بدقة 12 ميجابكسل، وزوج من الكاميرات الأمامية، بدقة 24 ميجابكسل مع مستشعر 2 ميجابكسل، مع مستشعر بصمة في خلف الهاتف، وميزة التأمين بالتعرف على الوجه، والكاميرا الأمامية في هاتف شاومي Mi Mix 3 من النوع المنزلق.

وقالت شاومي أن هاتفها Mi Mix 3 5G سوف يطرح في الأسواق في مايو القادم، بتدريجات اللونين الأزرق والأسود، وسوف يصل سعره إلى 679 دولارا (12 ألف جنيها مصريا تقريبا).