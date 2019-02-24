تكنولوجيا: بعد رحيله عن المنصة.. 9 معلومات لا تعرفها عن "إيفان وليمز" مؤسس "تويتر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "إيفان ويليامز" أحد مؤسسى تويتر عن استقالته من منصبه كعضو فى مجلس إدارة شركة Twitter ، دون أن يعلن عن الأسباب التى دفعته لإتخاذ هذه الخطوة، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى: - ولد فى 31 مارس من عام 1972 فى ولاية نبراسكا الأمريكية -يمتلك على ثروة تقدر بـ1.7 مليار دولار -عمل فى بداية حياته فى مزرعة فول الصويا ومزرعة الذرة الخاصة بأسرته. - أنشأ "وليامز" 3 شركات مختلفة هي Blogger و Twitter و Medium. - تعلم كتابة التعليمات البرمجية بنفسه وانشئ منصة التدوين Blogger مع صديقين، ثم باعوها إلى Google فى عام 2003. - شارك فى تأسيس تويتر وعمل كعضو فى مجلس إدارته منذ مايو 2007 - أصبح رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا فى Twitter من يوليو 2009 إلى مارس 2010. - يركز ويليامز حاليا على العمل فى Medium ، وهى منصة النشر عبر الإنترنت التى أسسها فى عام 2012. - استقال من منصبه فى Twitter فى 23 فبراير

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