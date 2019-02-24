تكنولوجيا: الفئة الثالثة من سيارت "تسلا" الكهربائية تحقق أعلى مبيعات فى 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة JATO Dynamics فى تقرير لها، أن سيارة تسلا من الطراز "Tesla 3" حقق أفضل مبيعات فى العالم فى عام 2018 فى إطار مبيعات السيارات الكهربائية
ووفقا لموقع theverge التقنى، فكشف التقرير أن تسلا باعت نحو 138 ألف سيارة من الفئة الثالثة، متفوقه بذلك على منافسيها مثل BAIC الصينية (92 ألف سيارة) وشركة نيسان ليف (85 ألف سيارة)، ففى المجمل باعت تسلا أكثر من أى شركة أخرى لصناعة السيارات فى عام 2018 وفقاً للتقرير.
و جاء التقرير فى نفس الوقت الذى تبدأ فيه تسلا تسليم الموديل 3 فى الصين ، أكبر سوق فى العالم للسيارات الكهربائية، كما بدأت تسلا مؤخراً فى تسليم طراز 3s فى أوروبا للمرة الأولى على الإطلاق، ومن المفترض أن تساعد إضافة هذه الأسواق الجديدة إلى الطراز الثالث فى زيادة مبيعات السيارة من تسلا بأكثر من 100.000 سيارة فى عام 2019، وفقًا لتقديرات حديثة من الشركة .
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