شوقي: Designmate تنشر صور وأفلام لشرح مناهج أولى ثانوي على بنك المعرفة

ياســـمين بدوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من أبرز واهم الناشرين في منصة إدارة التعلم الموجودة موقع على بنك المعرفة المصري (المصممة خصيصًا للصف الأول الثانوي) ، هي شركة Designmate

وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن شركة Designmate تقدم لطلاب أولى ثانوي عبر منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري، مصادر تعليمية موثوق بها.