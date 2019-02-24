ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من أبرز واهم الناشرين في منصة إدارة التعلم الموجودة موقع على بنك المعرفة المصري (المصممة خصيصًا للصف الأول الثانوي) ، هي شركة Designmate
وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن شركة Designmate تقدم لطلاب أولى ثانوي عبر منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري، مصادر تعليمية موثوق بها.
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي: Designmate تنشر صور وأفلام لشرح مناهج أولى ثانوي على بنك المعرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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