شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ما تشترى أون لاين.. 6 نصائح لحمايتك من السقوط فى يد الهاكرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تطور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة أصبحت عملية الشراء عبر الإنترنت تزداد يوما تلو الآخر، وكذلك ارتفعت عمليات القرصنة الإلكترونية وأصبحت فى استمرار، مما يثير الذعر فى قلوب مستخدمى مواقع التسوق الإلكترونى.

وفيما يلى نعرض مجموعة من أبرز النصائح للحفاظ على بيانات البطاقات الالكترونية أكثر أمانا من السقوط فى أيدى الهاكرز كما يلى:

- تجنب المواقع غير الموثوق بها أو التى تمتلئ بالإعلانات بشكل مريب.

- تجنب الدخول على روابط مجهولة على البريد الاليكترونى أو وسائل التواصل.

- التسوق من الحاسوب الشخصى وليس الهاتف.

- استخدام الشبكة اللاسلكية الخاصة بك فقط.

- استخدام كلمات مرور قوية.

- متابعة ملاحظات الآخرين الذين تعاملوا مع الموقع قبلك.