شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد Virgin Galactic يصفون تجربتهم فى أول رحلة لحافة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت Virgin Galactic "مسافر" على رحلة لحافة الفضاء للمرة الأولى على الإطلاق، وبعد ساعات فقط من عودة الطائرة، تحدث أعضاء الطاقم الثلاثة إلى قناة CNBC حول تجربتهم.

وضم الطاقم كبير مدربى رواد الفضاء "بيت موسيس" ، وقائد الطائرة "ديف ماكاى" والطيار الرئيسى فى التدريب "مايكل ماوتشى" ، وكانت الرحلة الفضائية الأولى لكل من الثلاثة.

وقال موسيس: "كانت الأرض جميلة وواضحة للغاية". "لقد كان شديد الإثارة."

وقال ماكاى: "إنها المرة الأولى التى أكون فيها فى الفضاء ، والآراء استثنائية للغاية. إنها تجربة استثنائية."

وأضاف ماوتشى "كان الأمر حقيقياً جداً. ما كنت أخذه حقاً هو مدى الهدوء الذى كان عليه، أنا فقط أخذت السكينة".

ونقل ديف ماكاى التابع لشركة Virgin Galactic ، أكثر من 140 نوعًا مختلفًا من الطائرات فى مسيرته المهنية.

وعلق كل منهم على وضوح الرؤية من نوافذ المركبة الفضائية. وأشار ماسوتشى إلى أنه ، على بعد 300000 قدم فوق صحراء موهافى بولاية كاليفورنيا ، أخذ وجهات نظر امتدت من سان فرانسيسكو إلى الطرف الجنوبى من باجا كاليفورنيا ، وإلى جبال شرق نيفادا.

وقال ماكاى "لم أستطع أن أصدق كم أستطيع أن أرى ، وإلى أى مدى يمكن أن أرى وكيف أن كل شيء كان واضحاً - كيف كانت السماء السوداء مظلمة وكم كان هذا الكوكب مشرقًا وكم كان الهدوء هناك".

وانضم كل من ماكاى وماسوتشى وموسى إلى قائمة تضم أقل من 600 شخص قاموا برحلات جوية فى الفضاء. بالإضافة إلى ذلك ، أصبح موسيس أول امرأة تطير فى الفضاء على متن مركبة فضائية تجارية أمريكية.