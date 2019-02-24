أوبو تكشف عن مزايا أول هاتف من نوعه في العالم

عقدت شركة أوبو اليوم السبت حدثًا خاصة على هامش مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 أعلنت فيه عن تفاصيل هاتفها الذكي، الذي يمتاز بأنه أول هاتف في العالم يقدم كاميرا ذات تقريب حقيقي “بلا ضياع” قدره 10X.

وكانت الشركة الصينية قد أعلنت عن هذه التقنية في كانون الثاني/يناير الماضي، واليوم قالت إن الهاتف سوف يقدم كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، والثانية قادرة على التصوير العريض بزاوية 120 درجة، أما الكاميرا الثالثة فهي للعمق. ويمكن للتقريب تقديم معدل تقريب بصري حقيقي قدره 10X.

وتأتي الكاميرا الرئيسية للهاتف، إلى جانب كاميرا العمق مع مثبت صورة بصري تبلغ دقته 0.001445 درجة، أي أفضل بنسبة 75% مقارنةً بمثبت الصورة البصري مع حساس التصوير ذي التقريب البصري 5X.

وخلال ذات الحدث، عرضت أوبو بإيجاز هاتفها الذكي القادم الذي سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويضم معالج كوالكوم سنابدراجون 855.

وفي حين أنه لا يوجد أي حديث بشأن إطلاق أول هاتف ذكي من أوبو من هواتف الجيل الخامس 5G في السوق، فقد قالت الشركة إنها تعتزم إطلاق هاتفها المزود بتقريب بصري يصل إلى 10x في الربع الثاني من هذا العام.