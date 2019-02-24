مؤشر DxOMark: جالاكسي إس10 بلس يتمتع بأفضل كاميرا أمامية…

قالت شركة سامسونج يوم الجمعة إن هاتفها الذكي الأحدث “جالاكسي إس10 بلس” Galaxy S10+ حصل على المركز الأول في مؤشر DxOmark للكاميرات الأمامية، وعلى المركز الأول أيضًا للكاميرات الخلفية ولكن مع هواتف من شركة أخرى.

ويظهر على موقع DxOMark، الذي يختبر جودة الصور في الكاميرات الرقمية والهواتف الذكية، إن الكاميرا الأمامية المزدوجة لهاتف “جالاكسي إس10 بلس”، الذي أُعلن عنه قبل يومين، حصلت على 96 نقطة متفوقةً على هاتف “بكسل 3” Pixel 3 من جوجل وهاتف “جالاكسي نوت 3” Galaxy Note 3 من سامسونج نفسها، اللذين حصلا على 92 نقطة لكل منهما.

أما فيما يتعلق بالكاميرا الخلفية، فقد حصلت كاميرات الهاتف الثلاث، على 109 نقطة، وهو مجموع النقاط ذاته، الذي حققه هاتفا “ميت 20 برو” Mate 20 Pro و “ميت 20” Mate من شركة هواوي الصينية.

وقد حصل الهاتف على مجموع 114 نقطة للصور و 97 للفيديو، وبالمتوسط، فقد حصلت الكاميرات الخلفية على 109 نقاط، حيث شمل اختبار مؤشر DxOMark قدرات الكاميرات الأمامية والخلفية في التعرض للضوء، والتباين، واللون، والتركيز التلقائي، والضوضاء، والفلاش، ومثبت الصورة البصري (للفيديو)، والتكبير، وتأثير “بوكيه” Bokeh.

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يُشار إلى أن سامسونج أعلنت عن هاتف “جالاكسي إس10 بلس” إلى جانب هاتفي “جالاكسي إس10” و “جالاكسي إس10 إي” يوم الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى أول هاتف ذكي قابل للطي من الشركة الكورية، “جالاكسي فولد” Galaxy Fold.

ويقدم هاتف “جالاكسي إس10 بلس” ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية منها بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5، وتقنية التركيز التلقائي ثنائي البكسل Dual-Pixel AF، ومثبت صورة بصري OIS. أما الكاميرا الثانية فهي للتصوير العريض بدقة 16 ميجابكسل مع فتحدة عدسة f/2.4، والثالثة للعمق، بدقة 12 ميجابكسل وفتحدة عسدة f/2.4 وتقنية التركيز التلقائي الطوري PDAF ومثبت صورة بصري OIS.

أما الكاميرا الأمامية المزدوجة، التي جاءت ضمن الشاشة، فهي تأتي بدقة 10 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.9 وتقنية التركيز التلقائي ثنائي البكسل Dual-Pixel AF. أما الكاميرا الأخرى فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.