كأس العالم لـ فورت نايت في أبريل مع جوائز بـ 30 مليون دولار

أعلنت شركة “إيبيك جيمز” Epic Games، المطورة للعبة “فورت نايت” Fortnite، عن إطلاق “كأس العالم لفورت نايت” Fortnite World Cup اعتبارًا من شهر نيسان/أبريل المقبل على أن تجري النهائيات أواخر شهر حزيران/يونيو 2019.

وقالت شركة ألعاب الفيديو إن الحدث الرياضي سوف يقدم جوائز تقدر بـ 30 مليون دولار أمريكي، وهو ما قد يجعلها الجائزة المالية الكبرى في تاريخ الرياضات الإلكترونية، على أن يأخذ الفائز المنفرد بالبطولة على مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي. وبالمقارنة، فإن البطولة الدولية التي جرت في العام الماضي للعبة “دوتا 2” Dota 2، التي تعد أكثر الألعاب الرياضية الإلكترونية تنافسيةً، أعطت جوائز بقيمة 25 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت شركة “إيبيك جيمز”، التي قالت في منشور على مدونتها إنها ستكشف عن تفاصيل البطولة تدريجيًا، أنه يجب ألا تقل أعمار المشاركين في كأس العالم للعبة “فورت نايت” عن 13 سنة. وسوف تبدأ التصفيات في المدة ما بين 13 نيسان/أبريل و 16 حزيران/يونيو القادمين. على أن تُجري 10 دورات تأهيل، لكل منها جائزة قدرها 1 مليون دولار أمريكي.

ومن هذه المسابقات، ستحدد الشركة أفضل 100 لاعب منفرد للعبة “فورت نايت”، بالإضافة إلى أفضل 50 لاعبين ثنائيين، ثم سوف يذهب اللاعبون الفائزون بالتصفيات إلى النهائيات في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث سيضمن كل مشارك ما لا يقل عن 50,000 دولار أمريكي.

يُشار إلى أن الإعلان عن بطولة العالم للعبة “فورت نايت” تم في العام الماضي خلال مؤتمر E3، إذ قالت شركة “إيبيك جيمز” وقتئذ إنها سوف تنفق 100 مليون دولار أمريكي على الرياضات الإلكترونية خلال عام 2019.

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وبعد انتهاء بطولة العالم للعبة “فورت نايت” أواخر شهر حزيران/يونيو القادم، قالت الشركة إنها سوف تستمر في عقد منافسات أسبوعية مع جوائز بقيمة مليون دولار أمريكي، على أن تشمل تلك المنافسات تشكيلة أوسع من الأوضاع والتنسيقات لفتح المجال للمزيد من المتنافسين.

وأضافت الشركة أنها سوف تقوم بتوفير أدوات الدورات والجوائز لاختيار شركاء محليين في سبيل إجراء منافسات جديدة للعبة “فورت نايت” في المزيد من البلدان والمناطق حول العالم، وذلك لتحقيق ما وعدت به السنة الماضية في منح 100 مليون دولار في عام 2019.