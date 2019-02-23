تكنولوجيا: OPPO تكشف عن تفاصيل جديدة حول هاتفها القادم بتقنية تكبير حتى 10 مرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت شركة OPPO مؤتمرها اليوم في الصين، حيث إستعرضت مزيد من التفاصيل حول إصدار جديد من الهواتف الذكية بتقنية تكبير بصري hybrid حتى 10 مرات، والذي ينطلق رسمياً في الربع الثاني من 2019.

في مؤتمر OPPO الذي عقد اليوم إستعرضت الشركة تقنية التكبير البصري hybrid الجديدة التي تدعم تكبير حتى 10 مرات دون أن تنخفض جودة العرض في الصور، كما يدعم تقنية التكبير عدسات مميزة بزوايا واسعة جداً، مع مستشعر رئيسي واضح، إلى جانب كاميرة Telephoto.

كما أكدت OPPO أيضاً على أن المستشعر الرئيسي في الكاميرة يأتي بدقة 48 ميجا بيكسل مع عدسات بميزة عرض 120 درجة، والتي تتميز بطول بؤري يصل إلى 15.9مم حيث من المقرر أن تدعم لقطات ذات زوايا واسعة، كما تدعم كاميرة Telephoto طول بؤري 159مم.

أيضاً أشارت OPPO أن الكاميرات الثلاثة مع الأطوال البؤرية المختلفة ستعمل على تغطية التكبير حتى 10 مرات دون أن تنخفض دقة العرض في الصور، كما تأتي العدسات بسماكة أقل مما يعزز تصميم أنحف للكاميرات يصل إلى سماكة 6.76مم أي ما يحاكي تصميم الكاميرة في هاتف OPPO R17.

ويعود التصميم النحيف لعدسات الكاميرة إلى تقنية OPPO في تصميم العدسات البصرية وهي D-cut، والتي تحاكي جمع 2 من الأجزاء الدائرية للعدسات مما يقلل من سماكة العدسات دون أن ينخفض الآداء.

كما تدعم OPPO الهاتف باثنان من محركات التركيز التلقائي AF للكاميرة الرئيسية مع العدسات ذات الزوايا الواسعة، حيث يتميز المحركان بنفس الحجم لخفض المساحة المستخدمة بنسبة 13%، مما يدعم تثبيت المستشعر وعدسات telephoto للحصول على صور أكثر وضوح وبتفاصيل أكثر دقة.

أيضاً تأتي الكاميرة الرئيسية مع الكاميرة المميزة بعدسات telephoto بميزة التثبيت البصري، حيث تأتي تقنية التثبيت البصري في كاميرة telephoto بدقة 0.001445، ومن المقرر أن تقدم عرض للتقنية في مؤتمر MWC 2019، كما تخطط العملاق الصيني لإنتاج الهاتف في الربع الثاني من 2019.

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