هاتف Huawei القابل للطي سيحمل إسم Huawei Mate X، ويظهر في لافتة مسربة

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال هذا الأسبوع، كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold، وهذا ما يعني بأن السباق بدأ الآن لرؤية الشركة التالية التي ستقوم بالكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي. من المرجح أن تكون Huawei هي الشركة التالية، فهي الأخرى تستعد للكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي يوم غد الأحد بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019.

تم نشر صورة تظهر أنها تعمل على تثبيت لافتة تحتوي على هاتفها الذكي القابل للطي. هناك عاملان وبعض السقالات التي تحجب الملصق، ولكن يمكننا أن نحدد كل شيء في هذه اللافتة. تم تصوير الصورة ونشرها على شبكة تويتر من قبل @gimme2pm.

تعرض اللافتة هاتفًا طويلا قابل للفتح والإغلاق في المنتصف قبل أن يتم إظهاره وهو مطوي تمامًا. تحجب السقالات السطر الأول على اللافتة، ولكن السطر الثاني يقول : ” أول هاتف 5G قابل للطي في العالم ” مع عبارة ” Huawei Mate X ” أسفلها مباشرة. وبالتالي، هذا يعني أن هاتف Huawei القابل للطي سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيحمل إسم Huawei Mate X.

هاتف Huawei القابل للطي يختلف من حيث التصميم عن هاتف سامسونج القابل للطي. في حين تم تزويد الهاتف Galaxy Fold بشاشة في الخارج وأخرى في الداخل قابلة للطي، فالهاتف Huawei Mate X يضم فقط شاشة واحدة قابلة للطي تلتف حول السطح الخارجي للهاتف. عندما يكون مغلقًا، سيكون بإمكان المستخدمين إستخدام جزءًا فقط من الشاشة المطوية.

هذا تصميم مثير للإهتمام، ولكننا نعلم بأن لدى شركة Huawei دائمًا شيء آخر في جعبتها. يسعدنا معرفة المزيد عن الهاتف Huawei Mate X، فنحن نتوقع أن نرى هذا الهاتف مع كاميرا عالية الجودة أيضًا. على أي حال، سنعرف كل شيء يوم غد الأحد الموافق لـ 24 فبراير، وبالضبط في الساعة الثانية زوالاً بتوقيت برشلونة.

في هذا الحدث، نتوقع أن نسمع المزيد عن خطط شركة Huawei لتكنولوجيا 5G ونأمل رؤية بعض المنتجات الإستهلاكية الأخرى من الشركة أيضًا. من المؤكد أننا لن نرى أي شيء عن سلسلة هواتف Huawei P30 Series في هذا الحدث، فقد قررت شركة Huawei إزاحة الستار رسميًا عن هذه السلسلة في أواخر شهر مارس المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.