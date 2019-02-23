ZTE تؤكد أنها ستجلب هاتف ذكي متوافق مع شبكات 5G يضم المعالج Snapdragon 855

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة ZTE الصينية يوم الإثنين الماضي أنها ستقوم بجلب هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية في اليوم 25 من شهر فبراير الجاري. وقد كانت الدعوة الخاصة بهذا الحدث تعرض الشعار ” Axon جديد، هاتف 5G رائد جديد ” بدون توضيح ما إذا كان هذا يعني أنه سيتم الكشف عن جهاز واحد أو جهازين منفصلين.

اليوم وصل إعلان تشويقي جديد وهو مشفر مثل السابق. يقول هذا الإعلان التشويقي الجديد ” سرعة 5G ” و ” تنحني إلى الأداء ” مع الرقم 855 في المنتصف، ولكننا ما زلنا نتساءل عما إذا كنا سنرى هاتف Axon جديد أو سلسلة جديدة تمامًا من الأجهزة.

بدأت شركة ZTE بالإستثمار بكثافة في تكنولوجيا الجيل الخامس 5G بعد أن أنقذت نفسها من الإفلاس بعد فرض غرامة كبيرة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب كسر الحظر التجاري المفروض على كل من إيران وكوريا الشمالية. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن علامتها التجارية الفرعية Nubia ستقوم هي الأخرى بإستضافة حدثًا خاصًا بها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، وهو الحدث حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن إسوارة ذكية مزودة بشاشة مرنة، على الرغم من أننا نأمل أن نرى أيضًا هاتفًا ذكيًا قابلاً للطي من الشركة.

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