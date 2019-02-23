نشر صورة مذهلة ملتقطة بإستخدام الهاتف Nokia 9 PureView قبيل الإعلان الرسمي عنه

فاطمة أيت طالب - دبي - شهد قسم الكاميرات في الهواتف الذكية تطورًا سريعًا في السنوات القليلة الماضية، والقادة في هذا المجال هم Google و Huawei و Apple و Samsung، وكلها حققت تقدمًا جيدًا بالفعل بمساعدة من البرمجيات لإنتاج بعض الصور الرائعة المليئة بالتفاصيل والتي تتميز بالتعرض الممتاز.

قام إدواردو كاسينا، رئيس قسم التواصل الاجتماعي في شركة Nokia، بنشر صورة التقطها المصور الفنلندي المحترف Konsta Punkka. كما نشر المصور الصورة التي تظهر بالضبط ما يمكن للكاميرا الخلفية الخماسية للهاتف Nokia 9 PureView القيام به على شبكة إنستاجرام.

وبالطبع، يتم تلقائيًا إخضاع أي صورة يتم رفعها إلى شبكة إنستاجرام لجميع أنواع الضغط، ولكن لا تزال هناك بعض الأشياء التي يمكن أن نستخلصها من الصورة. في بادئ الأمر، هذه صورة جميلة من حيث زاوية الإلتقاط، فقد تم إلتقاطها في لحظة غروب الشمس فوق الجبال. تضيف الغيوم الداكنة مستوى إضافي من العمق وتوازن الظلمة مع المشهد.

والأهم من التركيبة، من الصعب جدًا إلتقاط هذه الصورة بأي هاتف ذكي قديم بسبب جميع حالات التعرض أثناء التصوير. الشمس تشرق مباشرة في الكاميرا بينما تغرب فوق الجبال ولكن يمكننا أن نرى بعض التفاصيل في ظلال قمم الجبال ولا نرى المنطقة التي تتساقط فيها الشمس تمامًا.

على الرغم من أن المنشور على شبكة إنستاجرام يشير إلى أنه تم تحرير الصورة بالفعل على نفس الهاتف الذي تم تصويره بها، فنحن نتساءل عن نوع التطبيق الذي تم إستخدامه لتحقيق ذلك. يجب أن يكون الهاتف Nokia 9 PureView قادراً على سحب كميات كبيرة من المعلومات من مشهد ما، وربما تمكن هذا الهاتف من التقاط هذه الصورة بتنسيق RAW لتحقيق هذا المستوى من التفاصيل. يجب أن يكون هذا الهاتف جيدًا جدًا في الحالات التي يكون فيها النطاق الديناميكي عاليًا.

عموما، سنتأكد من كل شيء بشأن الهاتف Nokia 9 PureView عندما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي يوم غد الأحد الموافق لـ 24 فبراير بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية.