شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 12 عاما.. أحد مؤسسى تويتر يرحل عن المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة التغريدات "تويتر" أن أحد مؤسسيها وهو "إيفان ويليامز" سيتخلى عن منصبه كعضو فى مجلس الإدارة نهاية الشهر الجارى.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى فقد أعلن "ويليامز" عن هذه الخطوة فى سلسلة من التغريدات، وهو يشغل فى الوقت الحالى منصب المدير التنفيذى لموقع Medium للنشر الإلكترونى عبر الإنترنت، كما شغل أيضا منصب الرئيس التنفيذى لـ Twitter قبل ذلك.

وقال "ويليامز" فى إحدى تغريداته عبر منصة تويتر: "أنا محظوظة للغاية لأننى خدمت فى مجلس إدارة تويتر لمدة 12 عامًا (منذ أن كان هناك مجلس إدارة)، لقد كانت تجربة مثيرة للاهتمام بشكل كبير، وتعليمية وصعبة فى بعض الأحيان".

وحتى الآن لم يعلن "ويليامز" عن خططه المستقبلية أو حتى عن السبب الذى دفعه للتخلى عن مكانه فى شبكة التواصل الاجتماعى تويتر، وذلك بعد أن شارك فى تأسيسها منذ أكثر من 12 عاما.