شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 12 عاما.. أحد مؤسسى تويتر يرحل عن المنصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة التغريدات "تويتر" أن أحد مؤسسيها وهو "إيفان ويليامز" سيتخلى عن منصبه كعضو فى مجلس الإدارة نهاية الشهر الجارى.
ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى فقد أعلن "ويليامز" عن هذه الخطوة فى سلسلة من التغريدات، وهو يشغل فى الوقت الحالى منصب المدير التنفيذى لموقع Medium للنشر الإلكترونى عبر الإنترنت، كما شغل أيضا منصب الرئيس التنفيذى لـ Twitter قبل ذلك.
وقال "ويليامز" فى إحدى تغريداته عبر منصة تويتر: "أنا محظوظة للغاية لأننى خدمت فى مجلس إدارة تويتر لمدة 12 عامًا (منذ أن كان هناك مجلس إدارة)، لقد كانت تجربة مثيرة للاهتمام بشكل كبير، وتعليمية وصعبة فى بعض الأحيان".
وحتى الآن لم يعلن "ويليامز" عن خططه المستقبلية أو حتى عن السبب الذى دفعه للتخلى عن مكانه فى شبكة التواصل الاجتماعى تويتر، وذلك بعد أن شارك فى تأسيسها منذ أكثر من 12 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: بعد 12 عاما.. أحد مؤسسى تويتر يرحل عن المنصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.