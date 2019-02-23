شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يفقد إعلانات شركات التكنولوجيا بسبب عرض محتويات جنسية للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن منصة مشاركة الفيديو "يوتيوب" بدأت فى فقد عدد من المعلنين مثل شركات Epic Games وDisney، بسبب الإعلانات التى تظهر جنبًا إلى جنب مع مقاطع الفيديو التى يشاركها المتحرشين بالأطفال.

ووفقا لما نشره موقع arstechnica الأمريكى، فقال يوتيوب إنه اتخذ إجراءات صارمة ضد المستخدمين الذين ينتهكون سياساته، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، بما فى ذلك إيقاف أكثر من 400 قناة، وحذف الحسابات، وتعطيل التعليقات على عشرات الملايين من مقاطع الفيديو، وأوضح يوتيوب أنه قد أبلغ السلطات عن المحتوى غير قانونى، لكن الشركة اعترفت بأن لديها المزيد للقيام به خلال الفترة المقبلة.

وقالت متحدثة باسم يوتيوب: "هناك العديد من الشركات فى الولايات المتحدة أوقفت الإعلانات الخاصة بها على يوتيوب، إضافة إلى عدد من الشركات الأخرى الألمانية، والذين قالوا إنهم أجلو إنفاق الإعلانات فى يوتيوب، إضافة إلى شركة ديزنى أيضا.

وقد سحبت الشركات الإعلانات الخاصة بها من يوتيوب، بعد قيام اليوتيوبر الشهير Matt Watson بنشر فيديو خاص بمحتوى جنسى للأطفال، وقال Watson: "إن الخوارزمية الموصى بها من قبل يوتيوب تسهل قدرة مشتهى الأطفال على التواصل مع بعضهم البعض، وتوفير معلومات الاتصال التجارية، والوصول إلى مواد إباحية للأطفال بالفعل فى التعليقات، موضحا أنه يستطيع الوصول بشكل مستمر إلى محتويات جنسية للأطفال على يوتيوب.

وقال يوتيوب إنه خلال اليومين الماضيين أزال آلاف من التعليقات غير اللائقة على مقاطع الفيديو الخاصة بالقاصرين، وأنهى أكثر من 400 قناة للتعليقات التى تركوها على مقاطع الفيديو، وأبلغ عن تعليق غير قانونى على المركز الوطنى للمفقودين، واستغلال الأطفال، وإزالة عشرات الفيديوهات التى تعرض الشباب للخطر رغم نشرهم بنوايا أبرياء.