تكنولوجيا: NVIDIA تطلق كرت الشاشة GTX 1660 Ti بسعر يبدأ من 279 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة NVIDIA أحدث إصدار من كرت الشاشة GTX 1660 Ti الذي يستهدف أجهزة الحاسب المكتبي، كما يبدأ من سعر 279 دولار.

أحدث إصدارات NVIDIA من كرت الشاشة ذات الفئة المتوسطة GTX 1660 Ti تقدمها اليوم الشركة بسعر يبدأ من 279 دولار، لتستبدل بها كرت الشاشة 1060 لكن مع آداء يحاكي كرت الشاشة 1070.

ويرتكز الإصدار الجديد من كرت الشاشة GTX 1660 Ti على معمارية NVIDIA الجديدة التي جاءت في سلسة RTX، إلا أن GTX 1660 Ti تأتي دون تقنية DLSS أو تقنية تتبع الأشعة، كما يأتي هذا الإصدار بمعالج TU116 الجديد الذي يحاكي معالج Turing لكن مع أنوية RT وTensor.

كما تتميز كرت الشاشة GTX 1660 Ti بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع 24 shader، وعدد 1536 من أنوية CUDA، مع 6.6 مليار ترانزستور، أي أكثر من كرت الشاشة GTX 1060 بنسبة 50%، كما تؤكد NVIDIA أن كرت الشاشة يأتي بتحسينات بنسبة 50% في الآداء عن الإصدار السابق.

أيضاً من المقرر أن تأتي كرت الشاشة GTX 1660 Ti بسرعة 12 جيجا بايت في الثانية مع ذاكرة 6 جيجا بايت في GDDR6، 192-bit، وبنطاق ترددي 288GB/s.

ومن المقرر أن تدعم كرت الشاشة GTX 1660 Ti اللاعبين بآداء جيد مع دقة عرض 1080 بيكسل بسرعة تصل إلى 144 Hz، في بعض الألعاب ومنها Fortnite على سبيل المثال، وأيضاً Apex Legends، أو بدقة عرض 1080 بيكسل مع 60Hz مثل ألعاب Metro Exodus، وResident Evil 2، وأيضاً Shadow of the Tomb Raider.

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