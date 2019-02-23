شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة لمستخدمى أندرويد تمنع فيس بوك من تتبع موقعهم الجغرافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شبكة التواصل الاجتماعى تغييرا جديدا على نسخة تطبيقها لمنصة أندرويد، وهو التغيير الذى سيتيح للمستخدمين تعطيل ميزة تتبع مواقعهم الجغرافية فى الخلفية.

ووفقا لما نشره موقع socialmediatoday الأمريكى، فكان فيس بوك فى السابق يتيح للمستخدمين إما إيقاف خدمات الموقع أو تشغيلها، مع ملاحظة أنه عند تشغيلها يكون التطبيق قادرا على تتبع موقع المستخدم وحفظه باستمرار، حتى إذا لم يكن التطبيق قيد الاستخدام، خاصة عندما يتم استخدام ميزات مثل Nearby Friends.

لكن مع التحديث الجديد فإذا اختار المستخدم تفعيل خدمات الموقع، فسيحصل الآن على خيار آخر يتيح له تعطيل تتبع الموقع فى الخلفية، وهو الأمر الذى من شأنه تقييد تتبع الموقع طالما أن المستخدم لا يعتمد على التطبيق، لكن عندما يكون داخله فلن يتم تقييد الموقع.

ولعل القدرة على منع التطبيقات المختلفة من تتبع موقع المستخدم عندما لا تكون هذه التطبيقات قيد الاستخدام كانت من المميزات الموجودة فى نظام iOS منذ فترة طويلة، لكن نظام الأندرويد لم يحصل على مثل هذا الخيار حتى الآن، وهو الأمر الذى يجعل هذه الميزة تقتصر على شبكة فيس بوك فقط لمنصة أندرويد، وذلك لأن مستخدمى iOS بإمكانهم ببساطة الاستعانة بالخيار الذى وضعته شركة أبل فى نظام التشغيل نفسه.