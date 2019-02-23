تكنولوجيا: نصف سكان الحضر فى رومانيا يتصفحون السوشيال ميديا صباحاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصفح أكثر من نصف سكان المناطق الحضرية فى رومانيا (53 %) وسائل الإعلام الاجتماعى على شبكة الإنترنت بمجرد استيقاظهم فى الصباح. وجاء فى مسح حديث نشر على منتدى للتسويق الرقمى، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخبارى، أن "فيس بوك" لا يزال الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية بين الرومانيين، وأن 94% من سكان المدن لديهم حساب على هذه المنصة الاجتماعية، ثم يلى ذلك "يوتيوب" (63 %) و"إنستجرام" (55 %).

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