Sony تقرر التعاون مع Light لإنشاء الحلول المتعددة الكاميرات من أجل الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت شركة Light التي تقف وراء الكاميرا Light L16 المزودة بـ 16 كاميرا التعاون رسميًا مع شركة Sony. وهذا يعني أن شركة Light ستوصي بإستخدام مستشعرات الكاميرات المطورة من قبل شركة Sony لعملائها وشركائها بالإضافة إلى إستخدامها في تصاميمها المرجعية.

الهدف النهائي من هذا هو إنشاء الحلول المتعددة الكاميرات للهواتف الذكية من خلال الإستعانة بأربع كاميرات أو أكثر. وسيتم عرض الحلول المتعددة الكاميرات هذه على الشركات المصنعة للهواتف الذكية من أجل تبنيها في الجيل التالي من الهواتف الذكية. وفي حالة إذا كانت الأمور غير واضحة، فهذه الحلول المتعددة الكاميرات لن تكون حصرية لهواتف Xperia التابعة لشركة Sony.

وبخصوص هذا الموضوع، صرح رئيس قسم المنتجات في شركة Light، السيد Aric Marshall بالقول : ” يمكن أن يساعدنا مزيج من المستشعرات الأحادية اللون والملونة، على سبيل المثال، في الحصول على المزيد من التفاصيل والمزيد من الضوء المتاح “.

في العام الماضي، كانت هناك بعض الشائعات التي ربطت بين الهاتف Nokia 9 PureView و Light، وخصوصا بعدما قررت شركة Light التعاون مع شركة FIH Mobile التي تقوم بتصنيع هواتف Nokia لشركة HMD Global Oy. سيتم كشف النقاب عن الهاتف Nokia 9 PureView يوم غد الأحد مع خمس كاميرات في الخلف، لذلك سنولي إهتمامًا أثناء الحدث لأي شيء يشير إلى شركة Light.