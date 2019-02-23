شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متسبش تليفونك على الشاحن طول الليل.. اعرف حقيقة الكذبة التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأكاذيب التكنولوجية التى نصدقها كجزء من المعتقدات التى نبنيها بمجرد ظهور شىء جديد، حتى التكنولوجيا لم تسلم من هذه الادعاءات، ولعل هذا الأمر كان خلف استطلاع فيكتوريا ميريندا، وهى باحثة فى موقع HighSpeedInternet.com، على 350 شخصًا فى أنحاء الولايات المتحدة لمعرفة الأساطير التكنولوجية التى يعتقد معظم الأمريكيين أنها حقيقة فى عام 2019.

ووفقا لما ذكره موقع "howstuffworks" فكانت أبرز الأساطير التى تم رصدها هى عدم شحن هاتفك قبل أن تنتهى البطارية تماما، وكذلك أن ترك هاتفك الخلوى يشحن على مدار الليل سيتسبب بأضرار البطارية، فاعتقد أكثر من نصف المشاركين فى الاستطلاع أن ترك هواتفهم الخلوية طوال الليل سيضر ببطارية الجهاز، وهذا الأمر غير صحيحا، فببساطة يعد هاتفك الذكى جهازًا إلكترونيًا متقدمًا بما فيه الكفاية لمنع الشحن الزائد.

عليك التعرف على أن بطارية هاتفك الذكى تتمتع بعمر محدود بغض النظر عن كيفية شحنها، وقد تدوم البطاريات الحالية من حوالى 400 إلى 500 دورة شحن، ولكن بعد ذلك، من المرجح أن تبدأ فى ملاحظة انخفاض فى عمر البطارية على مدار اليوم.

ولعل ترجع جذور الأسطورة الخاصة بشحن البطارية بعد انتهائها فى التكنولوجيا لبطارية النيكل الأيونية القديمة، والتى عانت من ظاهرة تسمى "تأثير الذاكرة"، والتى إذا لم تقم باستنزافها بالكامل قبل إعادة شحنها، فإن الخلايا تفقد جزءًا من قدرتها. ولكن هذه ليست مشكلة مع بطاريات الليثيوم أيون اليوم، كما أنه لتحقيق أقصى عمر للبطارية، يجب عليك شحنه عندما يتراوح بين 40 و80%.