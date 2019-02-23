مشروع Project Titan لا يزال على قيد الحياة، ويخص شاحنة كهربائية صغيرة

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد منذ عدة سنوات أن شركة آبل تعمل على سيارة كهربائية خاصة بها. وأشارت الشائعات في وقت لاحق إلى أن الشركة تخلت عن طموحاتها في مجال السيارات وأن المشروع أصبح يركز الآن على تطوير البرمجيات من أجل السيارات الذاتية القيادة. الآن، صدر تقرير جديد من مجلة ألمانية يشير إلى أن هذا المشروع والذي تطلق عليه شركة آبل إسم Project Titan قد ينتج عنه منتجًا لن يكون في نهاية المطاف عبارة عن سيارة كهربائية وإنما شاحنة كهربائية صغيرة.

سمعت مجلة Manager Magazine من مصادر متعددة لم يتم الكشف عن إسمها أن مشروع Project Titan ليس مخصصًا لإنشاء سيارة كهربائية كما تردد في وقت سابق. وتقول هذه المصادر أن هذا المشروع لا يزال في مرحلة النموذج الأولي بحيث يمكن أن يتم إطلاقه في النهاية كشاحنة كهربائية صغيرة.

تم رصد النماذج الأولية من هذه الشاحنة الكهربائية الصغيرة بألوان سوداء وفضية. لا يقدم التقرير أي تفاصيل حول هذه الشاحنات، بإستثناء أن شركة آبل تختبر هذه الشاحنات بدلاً من السيارات كما كان يُعتقد في البداية. يقال الآن بأن مهندسي شركة آبل يعملون على القمرة الداخلية لهذه الشاحنة.

هذا يعني أن شركة آبل لا تزال تواصل العمل على مشروع Project Titan علمًا أن هناك العديد من التقارير المتضاربة حول هذا الأمر، حيث لا يزال البعض يشير إلى أن المشروع لا يعدو كونه مشروعًا لتطوير البرمجيات الموجهة للسيارات الذاتية القيادة والتي ستقوم شركة آبل ببيعها للشركات المتخصصة في صناعة السيارات. ومع ذلك، يبدو أن الكثيرين ما زالوا يشتركون في إمكانية أن تقوم شركة آبل بصنع سيارة فعلية. مهما كان الأمر في النهاية، فمن غير المتوقع أن تصل سيارة آبل أو بالأحرى شاحنة آبل الصغيرة قبل العام 2023 على أقرب تقدير، لذلك سننتظر لفترة قبل أن نعرف الحقيقة.

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