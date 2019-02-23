تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Oppo F11 Pro قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتف Oppo F11 Pro القادم من شركة Oppo محورًا للعديد من التسريبات في الأونة الأخيرة. في الواقع، نحن نعرف كل شيء عن تصميم هذا الهاتف، ولكننا لا نزال نجهل الكثير حول المواصفات التقنية لهذا الجهاز، ولكن هذا على وشك أن يتغير لأننا حصلنا اليوم على تسريب جديد يكشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف.

ووفقا لهذا التسريب الجديد، فيبدو أن الهاتف Oppo F11 Pro سيضم شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تغطي 90.9 في المئة من واجهة الجهاز، وسيضم كذلك المعالج الثماني النوى MediaTek Helio P70، ومعالج الرسوميات ARM Mali-G72، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا التسريب كذلك بأن الهاتف سيضم بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع Oppo VOOC.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كشف لنا هذا التسريب كذلك أن الهاتف Oppo F11 Pro سيضم كاميرا أمامية تنبثق من منتصف الإطار العلوي للهاتف تضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل وعدسة بفتحة 2.0، فضلا عن كاميرتين في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانوية مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.79، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.4. وبغض النظر عن الكاميرات، فقد إتضح الآن كذلك أن الهاتف Oppo F11 Pro سيأتي مع روم ColorOS 6.0 الذي يستند على نظام Android 9 Pie، ومع لونين متدرجين وهما Thunder Black و Aurora Green.

في حين عملت شركة Oppo على التشويق لهذا الهاتف في الأسابيع الأخيرة، فهي لم تكشف لنا حتى الآن عن موعد الإعلان الرسمي عن الجهاز، ولكن من المفترض أن يحصل ذلك في المستقبل القريب. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم تسويق الهاتف Oppo F11 Pro كما هو الحال دائمًا مع هواتف Oppo على أنه خبير في إلتقاط صور السلفي.

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