شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: "الوضع الليلى" لمتصفح كروم سيعمل أيضا على صفحات الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير سابق أن شركة جوجل تستعد لتوفير الوضع الليلى على متصفح كروم، إلا أن أحدث تقرير أشار إلى بعض التطورات، بما فى ذلك أن الوضع الليلى سيعمل أيضا مع صفحات الويب على منصة أندرويد.

ووفقا لما نشره موقع 9to5Google الأمريكى فإنه عند تفعيل الوضع الليلى على متفصح كروم فهذا سيؤدى لتفعيل تغيير لون بعض صفات الويب من الأبيض إلى اللون الداكن، مثلما يحدث فى متصفح "فاير فوكس" على أندرويد، فيما يبدو أن شركة جوجل تواصل تركيزها مع وظيفة "الوضع الليلى"، حيث وفرته إلى العديد من التطبيقات خلال الفترة الأخيرة.

فيما ينتظر أن يصل الوضع الليلى إلى الإصدار التجريبى من "Chrome Canary" خلال الأيام المقبلة، فى حين قد يستغرق وقتًا أطول ليصل إلى الإصدار التجريبى من نسخة الويب، حيث سيصل فى النسخة 74.