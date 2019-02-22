شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على سلحفاة عملاقة بعد اعتقاد انقراضها لمدة 100 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم العثور على عضو حى من أنواع السلحفاة العملاقة الذى لم يظهر منذ أكثر من 110 أعوام، وكان يخشى العلماء من أنها انقرضت، ولكن تم ظهوره مؤخرا فى جزء بعيد من جزيرة فرناندينا جالاباجوس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية فقالت وزارة البيئة فى الإكوادور إن أنثى السلحفاة التى تم العثور عليها، التى تعرف أيضا باسم سلحفاة فيرناندينا العملاقة شوهدت يوم الأحد من خلال بعثة مشتركة لحديقة جالابجوس الوطنية ومرفأ جالاباجوس.

ويعتقد المحققون أنه قد يكون هناك المزيد من أعضاء الأنواع على الجزيرة بسبب المسارات والبراز الذى عثروا عليه، وأخذ الفريق السلحفاة، التى ربما كان عمرها أكثر من 100 عام، إلى مركز لتربية السلاحف العملاقة فى جزيرة سانتا كروز، فإن الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة لديه السلاحف العملاقة فرناندينا المدرجة فى قائمة خطر الانقراض وربما انقرضت.

وعثر على العضو الحى الوحيد الآخر لهذا النوع فى عام 1906، ومنذ ذلك الحين ويتم البحث عن باقى أعضاء السلحفاة وعلامات العضة على الصبار، وكان هناك رؤية محتملة غير مؤكدة فى عام 2009، إلا أنه فى ذلك الوقت تم التأكيد من خلال إيجاد أنثى السلحفاة.

ولعل إمكانية العثور على مزيد من أعضاء هذا النوع قد أثار إمكانية التكاثر مرة أخرى، وقالت مجموعة الحفظ على موقعها على الإنترنت، إن قائمة الأنواع التى تضم سلاحف فيرناندينا قد تكون منقرضة تماما، وربما تكون قد استسلمت لتدفقات الحمم البركانية المتكررة التى تغطى الجزيرة تقريبا.