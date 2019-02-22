جوجل تبدأ بإطلاق التصميم الجديد لتطبيق Gmail لكافة مستخدمي الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة جوجل أنها ستقوم بإطلاق تصميمًا جديدًا لتطبيق Gmail على الأجهزة المحمولة. وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على هذا التحديث، فسوف يكون من دواعي سرورنا أن نخبرهم بأن شركة جوجل أكدت لموقع Engadget أنه يجري حاليًا إطلاق هذا التحديث لجميع مستخدمي الأندرويد بينما نتحدث الآن.

وبالنسبة لمستخدمي iOS، تقول شركة جوجل بأنه ينبغي لهذا التحديث أن يشق طريقه إليهم بحلول نهاية هذا الأسبوع أيضًا، لذلك لا داعي للقلق. وسيجلب هذا التحديث تصميمًا جديدًا للتطبيق كما هو موضح في الصورة أعلاه علمًا أن التصميم الجديد سيعتمد أساسًا على الواجهة البيضاء الساطعة.

التصميم الجديد يبدو أيضًا نظيفًا أكثر من التصميم الحالي، لذلك إذا كنت تحب ما تراه، فهذا التحديث يستحق أن تتطلع إليه. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التصميم سيجلب معه ميزات جديدة. وفي السابق، تردد أن شركة جوجل تتطلع إلى جلب بعض ميزات Google Inbox إلى تطبيق Gmail.

من المتوقع أن يتم إغلاق تطبيق Google Inbox هذا العام، ولكن قد تتطلع شركة جوجل إلى إنقاذ بعض ميزات هذا التطبيق من خلال جلبها إلى تطبيق Gmail، ولكن كما قلنا سابقًا، فمن غير الواضح ما إذا كان هذا جزءًا من التحديث القادم.

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