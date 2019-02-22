بعد أمطار الجمعة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وشهد الجمعة سقوط أمطار على بعض المناطق بالوجه البحري، والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على بعض المدن:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 9

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 8

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 7

قنا العظمى 23 درجة والصغرى 8

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10



