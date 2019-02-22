شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق نسخة جديدة من "أوفيس" لمستخدمى ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبدلت شركة مايكروسوفت تطبيق "My Office" الموجود حاليًا على نظام التشغيل Windows 10، من خلال طرح تطبيق جديد ومجانى يعرف بـ "Office"، ويوفر واجهة بسيطة للغاية، كما يتيح تطبيق أوفيس المجانية عبر الإنترنت بسهولة، دون الحاجة إلى اشتراط اشتراك Office 365.

ووفقاً لما نشره موقع TOI الهندى، فيتيح تطبيق "My Office" للمستخدمين الوصول إلى جميع تطبيقات Office 365 المثبتة بالفعل والتطبيقات التى يمكن تثبيتها، كما يوفر وصولاً سريعًا إلى تطبيقات وخدمات أوفيس الأكثر شيوعًا، إضافة إلى دعمه للإصدارات المجانية عبر الإنترنت من Word وPowerPoint وExcel وOneNote واستخدامها من مكان واحد.

ومن شأن تطبيق "Office" الجديد تسهيل الوصول السريع إلى تطبيقات وخدمات Office الشائعة، والعثور على قائمة كاملة من التطبيقات والخدمات المتاحة إلى جانب البرامج التعليمية والحصول على المستندات من أى تطبيق فى مكان واحد، كما أضافت مايكروسوفت العديد من الإمكانات التى ستكون مفيدة لمشرفى تقنية المعلومات.

وقالت الشركة:"من خلال" Office "، سيتمكن الأشخاص من تخصيص تجربة المستخدم الخاصة بهم مع العلامة التجارية من المؤسسة، والوصول إلى تطبيقات الطرف الثالث، وتنشيط Microsoft Search للعثور على المستندات والأشخاص فى جميع أنحاء المؤسسة بالإضافة إلى التطبيقات والمستندات الخاصة بهم بنقرة واحدة"

وسيصبح التطبيق الجديد متاحًا لمستخدمى Windows 10 خلال الأسابيع القليلة القادمة وسيتم تثبيته تلقائيًا كتحديث لتطبيق "My Office"، حيث يعمل التطبيق مع أى اشتراك فى Office 365 وOffice 2019 وOffice 2016 وOffice Online - وهو الإصدار المجانى المستند إلى الويب من Office للمستهلكين".