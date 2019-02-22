تكنولوجيا: زي النهاردة| أول بنك على الإنترنت يقدم خدماته وكشف الستار عن النعجة دوللي

في مثل هذا اليوم، 22 فبراير من عام 1999، تم افتتاح بنك إنديانا، أول بنك يقدم خدماته بالكامل عبر الإنترنت!

فتحت مسمى “أول بنك إنترنت لإنديانا” First Internet Bank of Indiana، اقتصر البنك على تقديم خدماته أونلاين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فأصبح من الممكن عمل إيداع وطلب قروض السيارات والعقارات ودفع الفواتير، عبر الدخول إلى الإنترنت أو عبر الهواتف المحمولة والذكية فيما بعد، واتسعت ماكينات صرف النقود التابعة للبنك ليتفوق عددها على ماكينات الكثير من البنوك التقليدية.

وفي 22 فبراير، من عام 1997، وفي معهد روزلين باسكتلندا، أعلن العلماء عن نجاحهم في استنساخ نعجة بالغة، أطلقوا عليها اسم دوللي Dolly، وذلك باستخدام خلية من الغدة الثديية لأحد الأغنام البالغة.

كانت دوللي أول حيوان ثديي يتم استنساخه بنجاح من خلية جسمية لحيوان آخر بالغ، وولدت في 5 يوليو 1996، ونفقت في 14 فبراير 2003.