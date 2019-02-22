كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أكبر 10 استثمارات في تقنيات الروبوتات تمت خلال يناير 2019

يزداد تطور الروبوتات وتقنياتها وقدراتها يومًا بعد يوم مما يساعدها على الانتشار والمنافسة مع الكثير من التقنيات الموجودة حاليًا، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات في الروبوتات خلال شهر يناير 2019 فقط ما لا يقل عن 644 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وذلك كنتيجة لحوالي 25 صفقة تمت ما بين استثمار أو استحواذ.

ومن المتوقع أن يَبلغ الاستثمار السنوي في الروبوتات خلال عام 2019 حوالي 135 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، بعدما وصل إلى 115 مليار خلال 2018.

أحد أكبر الاستثمارات التي تمت خلال شهر يناير/كانون الثاني بلغت قيمتها 104 مليون دولار وذلك في شركة Beijing Auto AI Technology Co، وتم تصنيفها ضمن الفئة A، وتشمل الاستثمارات البارزة الأخرى استثمار شركة إيسكو بيونيكس Ekso Bionics لمبلغ 100 مليون دولار في مشروع مشترك مع الصين.

فيما يلي أكبر 10 استثمارات تمت في تقنيات الروبوتات Robotics Technologies خلال شهر يناير 2019، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية:

1- شركة Beijing Auto AI Technology ــــ الصين

– تبلغ قيمة الاستثمار 104 مليون دولار ــ تمويل من الفئة A

انضمت شركة Robert Bosch Venture Capital – مورّد قطع غيار السيارات في ألمانيا – إلى تينسنت Tencent وديدي Didi ونيو كابيتال Nio Capital وأدفانتك AdvanTech، في استثمار من الفئة A بقيمة 104 مليون دولار في شركة AutoAI في الصين.

تهدف أنظمة AutoAI إلى مراقبة حالة السيارة، وتوفير وسائل الترفيه داخل مقصورة القيادة، وتوفير معلومات مناسبة للسائق استنادًا إلى التفضيلات والموقع.

2- شركة Ekso Bionics ــــ الولايات المتحدة

– مشروع مشترك بقيمة 100 مليون دولار

تقوم الشركة – التي يقع مقرها في ريتشموند بولاية كاليفورنيا – بتطوير الهياكل الخارجية القابلة للارتداء من أجل الاستخدامات المدنية والعسكرية والطبية لتعزيز القدرة على التحمل والتنقل.

وقد أبرمت الشركة اتفاقاً مع مجموعة Zhejiang Silicon Paradise Paradise وشركة Zhejiang Youchuang Venture Capital (ZYVC لتطوير وبيع ودعم منتجاتها في هونغ كونغ والصين وماليزيا وسنغافورة. ستقوم Ekso Bionics بترخيص تقنية التصنيع الخاصة بها والمساهمة بحقوق براءات الاختراع الصينية ذات الصلة في المشروع المشترك في مقابل الحصول على حصة ملكية بنسبة 20%، وسيلتزم الشركاء الآخرون بالمساهمة بأكثر من 90 مليون دولار نقدًا ـ وستقوم شركة ZYVC والأطراف ذات الصلة باستثمار 10 مليون دولار في Ekso Bionics ، نصف المبلغ سيدفع الآن والنصف الثاني بعد بدء المشروع المشترك في شحن المنتجات.

3- شركة NASN Automotive Electronics ــــ الصين

– تبلغ قيمة الاستثمار 59.6 مليون دولار ــ تمويل من الفئة B

تقوم الشركة التي يقع مقرها في شنغهاي بتصنيع قطع غيار للسيارات ذاتية القيادة، وقد جمعت الشركة تمويل بقيمة 400 مليون يوان صيني وهو ما يساوي 59.61 مليون دولار من خلال جولة تمويل من الفئة B بقيادة شركة ماتريكس بارتنرز الصينية، ومن بين المستثمرين الآخرين في الصفقة شركتي Qiming Venture Partners وجي بي كابيتال GP Capital.

خلال شهر أكتوبر 2018 جمعت NASN مبلغ 14.4 مليون دولار خلال جولة التمويل الأول، وفي حين تقوم الشركة بتطوير قطع غيار السيارات من أجل التحكم الإلكتروني بالهيكل، فإنها تعمل أيضًا على تطوير منتجات صنع القرار الذكي intelligent decision-making في أنظمة مساعدة السائق المتقدمة والقيادة الذاتية.

4- شركة Baraja Pty ــــ أستراليا

– تبلغ قيمة الاستثمار 32 مليون دولار ــ تمويل من الفئة A

أعلنت الشركة التي يقع مقرها في مدينة سيدني عن جمعها تمويل من الفئة A بقيمة 32 مليون دولار خلال يناير عام 2019.

شركة Baraja متخصصة في تصنيع أنظمة الرؤية ثلاثية الأبعاد، وقد تولى تمويلها الأخير كل من شركة سيكويا Sequoia الصينية وشركة Blackbird Ventures الأسترالية وصندوق الابتكار CSIRO الذي تديره شركة Main Sequence Ventures.

خلال شهر يوليو الماضي أطلقت شركة Baraja نظام ليدار lidar system الذي يعتمد على تكنولوجيا استشعار عن بعد مرئية باستخدام نبضات من الضوء والتي عادة ما تكون أشعة ليزر، ويتم عن طريقها حساب المسافات أو خصائص الأهداف المرصودة للسيارات ذاتية القيادة.

وقد قالت الشركة: أنها ستستخدم التمويل الحالي لتوسيع نطاق الإنتاج وتوظيف المواهب ومواصلة مهمتها لتمكين القيادة الذاتية الأكثر أمانًا.

5- شركة Humatics ــــ الولايات المتحدة

– تبلغ قيمة الاستثمار 28 مليون دولار ــ تمويل من الفئة A

تأسست في عام 2015 على يد كل من ديفيد ميندل David Mindell الأستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وغاري كوهين Gary Cohen المخضرم في مجال التكنولوجيا، وهي شركة تقوم بتطوير منتجات Microlocation التي ستحدث ثورة في كيفية تحديد الأشخاص والآلات والتنقل والتعاون في العالم المتصل.

أعلنت Humatics يوم 7 يناير 2019 عن حصولها على تمويل بقيمة 28 مليون دولار في الفئة A1 بقيادة شركة Tenfore Holdings – وهي شركة رأس المال الاستثماري ومقرها في نيويورك – مما يجعل إجمالي تمويل الشركة الناشئة أكثر من 50 مليون دولار.

تعمل شركة على تطوير نظام Spatial Intelligence الذي يجمع بين إشارات RF وبرمجيات يمكن استخدامها في التفاعل بين الإنسان الآلي والطائرات بدون طيار والسيارات ذاتية القيادة، وستستخدم الشركة التمويل لتوسيع نطاق إنتاج منتجها المتميز KinetIQ.

6- شركة AirWorks Solutions ـــــ الولايات المتحدة

– تبلغ قيمة الاستثمار 23 مليون دولار

قامت الشركة التي يقع مقرها في مدينة كامبردج بولاية ماساتشوستس، بجمع مبلغ 23 مليون دولار كتمويل أولي، وقد قادت الجولة شركة Innospark Ventures وتم دعم التمويل بمشاركة من Rough Draft Ventures، وEM Global، وMetaProp.

تقوم AirWorks – التي تصمم برامج لرسم الخرائط والمسح الجوي – بتطوير برمجيات مستقلة لمساعدة المهندسين المدنيين على تقييم وتحليل بيانات مواقع البناء من الطائرات بدون طيار والطائرات والأقمار الصناعية في الوقت الفعلي. تخطط AirWorks لاستخدام التمويل لإطلاق منصة برمجية كخدمة، وتخفيض الوقت اللازم لإنشاء خطط جوية من سبعة أيام إلى 24 ساعة.

7- شركة Hailo

– تبلغ قيمة الاستثمار 21 مليون دولار ــ تمويل من الفئة A

تقوم بتطوير المعالجات الدقيقة المخصصة للتعلم العميق لأجهزة الحافة Edge Devices، وقد جمعت الشركة تمويل بقيمة 21 مليون دولار، وهو استثمار ساهمت به شركة Next Gear و OurCrowd و Maniv Mobility.

تخطط الشركة لاستخدام التمويل لجلب معالجات التعلم العميق إلى السوق في الصين وهونغ كونغ بالإضافة إلى الأسواق الموجودة في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وكوريا الجنوبية، وهي مخصصة للتشغيل في الروبوتات، والطائرات بدون طيار، والسيارات ذاتية القيادة، وتطبيقات المراقبة.

8- شركة Shenzhen Lihexing ـــــ الصين

– تبلغ قيمة الاستثمار 18.86 مليون دولار

قامت الشركة الصينية التي تنتج معدات أتمتة صناعية مرنة لاختبار الهاتف الذكي والتعبئة والتغليف، بجمع 18.86 مليون دولار في جولة في يناير 2019 بقيادة شركة Fortune Investment Capital لإدارة الاستثمارات، وشركة Cowin Capital.

تشمل قائمة عملاء شركة Shenzhen Lihexing الكثير من شركات تصنيع الهواتف الذكية مثل هواوي، ونوكيا، وشاومي وفوكسكون Foxconn ومايكروسوفت Microsoft، وكانون Canon، و Fuji.

9- شركة Fortellix

– تبلغ قيمة الاستثمار 14 مليون دولار ــ تمويل من الفئة A

تأسست في عام 2010 وتوفر أنظمة متطورة للتحقق من سلامة الأنظمة المستقلة الذكية، مع التركيز بشكل خاص على السيارات ذاتية القيادة.

جمعت الشركة تمويل من الفئة A قيمته 14 مليون دولار، وقاد جولة التمويل كل من 83North و Jump Capital و Nextgear Ventures.

10- شركة Vicarious Surgical ـــــ الولايات المتحدة

– تبلغ قيمة الاستثمار 10مليون دولار ــ بيع أسهم

قامت الشركة بجمع 10 مليون دولار من خلال بيع أسهم وفقا لوثائق لجنة الأوراق المالية والبورصات، وذلك لدعم لمنصتها الجراحية التي تعتمد على الواقع الافتراضي.

تجمع منصة الشركة بين الواقع الافتراضي وعلم الروبوتات لمساعدة الجراحين الذين يقومون بالعمليات الجراحية الدقيقة.

كان من بين المستثمرين في الشركة كل من بيل جيتس، وAME Cloud Ventures و Innovation Endeavors و Khosla Ventures، وأشارت الشركة إلى أن ستة مستثمرين قد ساهموا في جولة التمويل الحالية، لكن لم يتم تحديدهم بالكامل.