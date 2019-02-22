LG تكشف عن المستشعر المسؤول عن الإيماءات غير اللمسية في الهاتف LG G8 ThinQ

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فمن المقرر أن تقوم شركة LG بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد LG G8 ThinQ في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية في الأسبوع المقبل. وكما جرت العادة دائمًا، فقد قررت شركة LG مرة أخرى التشويق ببطء لميزات هاتفها الرائد القادم. وفي الأونة الأخيرة، أفادت شركة LG أن الهاتف LG G8 ThinQ سيأتي مع شاشة تعمل أيضًا كمكبر للصوت، والآن يبدو أن الشركة الكورية الجنوبية قررت أن تؤكد لنا بأن الهاتف LG G8 ThinQ سيدعم الإيماءات غير اللمسية.

وكانت شركة LG قد أشارت في وقت سابق إلى أن الهاتف LG G8 ThinQ سيدعم الإيماءات التي لن تتطلب من المستخدم لمس شاشة الهاتف، والآن قامت الشركة بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول المستشعر الذي سيساعد على القيام بذلك. هذا المستشعر هو عبارة عن مستشعر Time Of Flight تم تطويره من قبل قسم LG Innotek في شركة LG.

يعمل هذا المستشعر على إرسال ضوء الأشعة تحت الحمراء نحو العنصر. وسيقوم بعد ذلك بقياس المدة التي يستغرقها هذا الضوء ليعود بعد إنعكاسه ليتم بعد ذلك إستخدام تلك البيانات لحساب العمق. تم إستخدام هذا المستشعر في الماضي لأشياء مثل التعرف على الوجه والواقع المعزز، ولكن يبدو أن شركة LG قررت إستخدام هذا المستشعر من أجل الإيماءات.

ووفقا لشركة LG، فهذا يعني أن المستخدمين سيتمكنون من التفاعل مع أجهزتهم بإستخدام وجوههم أو أيديهم. كما أنه سيكون مفيدًا عندما ترتدي القفازات وتحتاج إلى التفاعل مع جهازك. في الوقت الراهن، لا نعرف أي نوع من الإيماءات غير اللمسية التي سيتم دعمها، ولكن ينبغي أن نحصل على كافة التفاصيل في معرض MWC 2019.

تبدو وكأنها ميزة مثيرة للإهتمام وكما ذكرنا في الماضي، فهذه ميزة رأيناها من قبل. رأينا بعض الشركات في الماضي تقوم بإطلاق ميزات حيث يمكن للمستخدمين تمرير أصابعهم فوق الشاشة للتفاعل معها دون لمسها. ومع ذلك، نحن نتوقع أن تكون تكنولوجيا LG أفضل بكثير من تلك التكنولوجيات القديمة، ولكن لا يزال يتعين علينا الإنتظار لبضعة أيام قبل أن نصدر الأحكام النهائية.