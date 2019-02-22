آبل تعمل على دمج تطبيقات iOS و MacOS لجعلها موحدة بحلول العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس سرًا أن شركة آبل تعمل على جعل تطبيقات iOS و MacOS تعمل على نحو جيد مع بعضها البعض. هذا يعد جزءًا من مشروع يدعى Marzipan والذي تحدثت عنه الشركة في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2018 خلال العام الماضي. وهذا ما أدى إلى إحضار إصدارات iOS من تطبيقات Home و News و Stocks و Voice Memo إلى نظام MacOS Mojave. ووفقا لتقرير جديد، فيبدو أن شركة آبل تريد أن تخطو خطوة أخرى نحو الأمام من خلال الجمع بين التطبيقات المصممة لأجهزة iOS و MacOS بحلول العام 2021.

ما يعنيه ذلك هو أنه ستكون هناك تطبيقات موحدة تعمل على أجهزة iOS وعلى أجهزة MacOS أيضًا. التقرير الصادر من موقع Bloomberg يقول بأن شركة آبل ستقوم بهذا الأمر على مراحل، فهي ستسمح للمطورين في البداية بجلب تطبيقات iPad إلى نظام MacOS في وقت لاحق من هذا العام عن طريق إطلاق حزمة SDK جديدة وسيتم توسيع ذلك لاحقًا ليشمل تطبيقات iPhone في العام 2020. ويقال بأن شركة آبل ستكشف عن حزمة SDK الجديدة في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 المقرر عقده في وقت لاحق من هذا العام.

لا تبدو هذه الخطط مختلفة تمامًا مقارنة بما حاولت مايكروسوفت فعله مع منصة Windows Universal Platform. لقد إقتنعت بدورها بفكرة إنشاء تطبيق واحد يعمل على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والحواسيب المكتبية التي تعمل بنظام Windows 10، ولكنها تخلت عن الجزء المتعلق بالهواتف الذكية في العام 2017. وعلى الرغم من أن شركة آبل ستقوم بتبني فكرة التطبيقات الموحدة، فمن المتوقع أن تبقي الشركة منصات iOS و MacOS منفصلة.

من المرجح أن يتم الإعلان عن هذه التغييرات من قبل الشركة في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 المقرر عقده في وقت لاحق من هذا العام.