شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهود بحثية لإعادة نوعين نادرين من النسور إلى إقليم ويلز البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باحثون في جامعة كارديف البريطانية إن جهودا تبذل لعودة نوعين من النسور إلى إقليم ويلز في بريطانيا، وذلك للمرة الأولى منذ القرن 19 .

ويعكف الباحثون على دراسة ما إذا كانت الطبيعة يمكن أن تدعم إعادة إدخال نوعين من النسور من ذوى الذيلين الذهبى والأبيض.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) إلى أن الباحثين يقومون بدراسة جدوى فى ضوء أن الأعداد الموجودة فى أوروبا من هذين النوعين صغيرة نسبيا وفى تناقص مستمر.