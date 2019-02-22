ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر ..العظمي بالقاهرة 19

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد نهارًا دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.



كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها شمالية

غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر ما يؤدي اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة...