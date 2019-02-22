جوجل تطلق ميزة جديدة لخرائطها على نظام iOS تجعلها منافسة لفيسبوك

أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق خدمة الخرائط التابعة لها على نظام “آي أو إس” iOS المشغل لهواتف آيفون وحواسب آيباد اللوحية، ومعه أصبح بإمكان مستخدمي الخدمة متابعة الأنشطة التجارية المفضلة لديهم من التطبيق مباشرةً.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: “بدءًا من هذا الأسبوع، يمكنك البقاء مطلعًا على أخبار أماكنك المفضلة مباشرةً من تطبيق خرائط جوجل على نظام التشغيل آي أو إس”. وأضافت: “ما عليك سوى البحث عن مكان — سواء كان مطعمًا جديدًا تم افتتاحه في الحي الذي تقيم فيه أو ذلك المخبز الذي لا يُفوت عبر المدينة — وانقر على زر المتابعة”.

وبالنقر على زر المتابعة، قالت جوجل إنه المستخدم سيكون إذن قادرًا على رؤية الأخبار المهمة من تلك الأماكن في قسم “محتوى يهمك” For You لتتعرف بسرعة على الأحداث والعروض القادمة.

وقالت الشركة إنه اعتبارًا من الآن أصبح بإمكان جميع الأماكن والمؤسسات التجارية في جميع أنحاء العالم رؤية المتابعين لهم عن طريق تطبيق “جوجل ماي بزنس” Google My Business، ومن هناك يمكن نشر معلومات مفيدة للمتابعة ليروها. ويمكن للأنشطة التجارية أيضًا استخدام تطبيق My Business لتتبع تعليقات العملاء والرد على الرسائل من مستخدمي خرائط جوجل بطريقة مركزية.

ويُعتقد أن إطلاق مثل هذه الميزة لخرائط جوجل يعطيها نوعًا من صفة الشبكات الاجتماعية، وذلك على غرار فيسبوك، إذ من خلالها أصبحت خرائط جوجل تنافس صفحات فيسبوك المخصصة للمؤسسات التجارية، التي تتيح للمستخدمين عادةً متابعة آخر أخبار، مثل المبيعات أو العروض الترويجية أو الأحداث.

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يُشار إلى أن جوجل كانت قد أطلقت هذه الميزة لتطبيق خرائطها على نظام أندرويد التابع لها أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وهي تعول عليها كثيرًا نظرًا لكون تطبيق خرائطها هو التطبيق المفضل للمستخدمين حول العالم مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا.

وعلى مدى السنوات الماضية، وسعت شركة جوجل بشكل مطرد مزايا خرائطها إلى أبعد من مجرد مكان للبحث والتنقل لتصبح أداة للبحث عن أعمال جديدة، والعثور على المطاعم والمحلات التجارية، وقراءة المراجعات، وتصفح الصور وأكثر من ذلك بكثير.

هذا، ويمكن لمستخدمي نظام “آي أو إس” تنزيل الإصدار الأحدث من خرائط جوجل من متجر آب ستور.