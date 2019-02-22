سامسونج تكشف عن أحدث إصدارات هواتفها القابلة للطي والجيل الخامس

كشفت شركة سامسونغ، عملاق صناعة الهواتف الذكية من كوريا الجنوبية، النقاب عن حزمة من الهواتف الذكية الجديدة، من بينها هاتف ذكي قابل للطي غالاكسي فولد Galaxy Fold، وهاتف 5 جي غالاكسي أس10 (5G Galaxy S10)، وثلاثة هواتف أخرى غالاكسي أس10 (Galaxy S10).

وسيطرح الهاتف القابل للطي غالاكسي فولد، للبيع في الأسواق خلال شهرين فقط، وهو ما عني أنه سيكون متاح مبكرا عن التوقعات.

بينما يتميز هاتف الجيل الخامس غالاكسي أس10 5 جي بأكبر شاشة هاتف غير قابلة للطي تنتجه الشركة، وقدم سرعة أكبر في استخدام البيانات عند توفر الشبكات.

تتضمن مجموعة أس 10 الجديدة أيضا تقديم نموذج من...